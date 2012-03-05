200 کیلوگرم مواد مخدر در بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ناحیه انتظامی استان بوشهر و با همکاری گمرک بوشهر یک محموله تریاک که در تریلی کانتینردار جاسازی شده بود کشف شد.

این محموله کانتینری که از گمرک شهید رجایی به مقصد خوزستان در حال حرکت بود توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ناحیه انتظامی استان بوشهر توقیف شد.

این محموله برای بررسی به گمرک بوشهر برده شد که در حین بازرسی مقدار 200 کیلوگرم تریاک که در زیر کفی تریلی جاسازی شده بود پیدا شد.

اطلاعات تکمیلی در رابطه با این خبر متعاقبا اعلام خواهد شد.