به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم منطقه عسلویه همواره در صحنه‌های دفاع از نظام و انقلاب حاضر بوده‌اند و در این انتخابات پیش رو نیز حضور گسترده‌ای خواهند داشت.

وی افزود: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این اهمیت بر هیچ کسی پوشیده نیست. مردم نیز با توجه به این اهمیت در انتخابات حضور خواهند داشت و برگ زرین دیگری در تاریخ انتخابات ثبت خواهند کرد.

بخشدار عسلویه اضافه کرد: در بخش عسلویه 23 شعبه اخذ رای برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تدارک دیده شده است و انتخابات در شهر عسلویه و نخل تقی و همه روستاهای بخش برگزار خواهد شد.

وی انتخابات را نماد مردم‌سالاری دینی دانست و گفت: ایران اسلامی همواره در بین کشورهای جهان به عنوان مظهر دموکراسی شناخته می‌شود و برگزاری 30 انتخابات در 33 سال گذشته موید این موضوع است.

نادری ادامه داد: همه شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه مهیا شده است و مردم با حضور در این انتخابات بار دیگر ولایت‌مداری خود را به همه جهانیان ثابت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: دشمنان نظام برای کاهش مشارکت‌های مردمی در انتخابات تلاش‌های گسترده‌ای را از مدت‌ها پیش شروع کرده‌اند و سعی دارند مانع از حضور مردم در انتخابات شوند.

بخشدار عسلویه ادامه داد: مردم هوشیار و بصیر ایران با حضور حداکثری در انتخابات همه توطئه های دشمنان را خنثی خواهند کرد و دشمنان را ناامید و مایوس خواهند کرد.