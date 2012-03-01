آخرین تلاش های تبلیغاتی نامزدها و اوج گیری شور انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، خیابان ها و معابر عمومی شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان در شب پایانی تبلیغات انتخاباتی مملو از بروشور و بسته های تبلیغاتی نامزدها شد.

شهر زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان و سایر حوزه های انتخابیه اصلی و فرعی این استان در ساعات باقیمانده از تبلیغات شور و نشاط خاصی به خود گرفته بود.

طرفداران نامزدها سوار بر موتورسیکلت یا خودرو در سطح شهرها به پخش آخرین برگه های تبلیغاتی نامزدها مشغول بودند.

با وجودی که برخلاف دوره های قبل از چسباندن عکس و پوستر بر در و دیوار شهر و روستاها خبری نبود اما توزیع برشور در خیابان ها توسط کودکان و نوجوانان و انداختن برشور و تصاویر نامزدها در منازل مردم در آخرین شب تبلیغات انتخاباتی به شدت ادامه داشت.

بسیاری از طرفداران نامزدها و فعالین ستادهای تبلیغاتی آنان چهارشنبه شب خواب را به بازی گرفته و تلاش برای جلب آرای بیشتر مردم را به اوج رساندند.

مردم شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان صبح را با دیدن حیاطی مملو از بروشور و عکس نامزدها آغاز کردند.

پخش این همه بروشور و تصاویر مختلف نشان دهنده شب زنده داری طرفداران نامزدها بود.

از ساعت هشت پنجشنبه با پایان مهلت قانونی تبلیغاتی لحظه شماری برای آغاز انتخابات شروع شد.

مردم همیشه در صحنه و ولایت مدار سیستان و بلوچستان اعم از شیعه و سنی، بلوچ و سیستانی، بیرجندی و کرمانی و یزدی و سایر ساکنان این دیار کهن همواره در طول 32 سال گذشته با حضور در صحنه های مختلف به ویژه انتخابات نقش خود را در حمایت از نظام جمهوری اسلامی، حفظ ارزش های انقلاب و آرمان های امام راحل (ره) و پیروی از رهبر فرزانه انقلاب به اثبات رسانده اند.

مردم همیشه در صحنه این استان بار دیگر مشتاقانه در انتظار خلق حماسه ای دیگر از حضور و مشارکت سیاسی خود هستند.

سران، معتمدان و ریش سفیدان قبایل و طوایف و عشایر، مسئولان تشکل های سیاسی و دستگاه های اجرایی و هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی تمام تلاش خود را برای تشویق و ترغیب حداکثری مردم در انتخابات به کار گرفته اند.

سیستان و بلوچستان که نمادی از وحدت شیعه و سنی و الگوی تمام عیاری از زندگی مسالمت آمیز اقوام و طوایف و مذاهب مختلف است، یکبار دیگر الگو بودن خود را به جهانیان ثابت خواهد کرد.

ملت ایران همچنان که با حضور گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن مشت کوبنده ای بر دهان دشمنان نظام اسلامی زدند در 12 اسفند نیز دشمنان و بدخواهان نظام را مایوس و دوستداران انقلاب اسلامی را شادمان خواهند کرد.

تعدادی از نوجوانان که برای نخستین بار افتخار حضور در صحنه انتخابات را پیدا کرده اند، به خبرنگار مهر گفتند: مشتاقانه در انتظار فرارسیدن 12 اسفند هستیم تا به جهانیان نشان دهیم که نوجوانان ایران اسلامی همگام با سایر اقشار جامعه با حضور حداکثری در انتخابات از ارزش های والای انقلاب حفاظت می کنند.

جانشین رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع 48 نامزد نمایندگی تاکنون هفت نفر انصراف داده اند.

رضا محمودی گفت: به منظور جمع آوری آرای مردم این استان هزار و 330 شعبه اخذ رای پیش بینی شده است.

وی افزود: این استان با 14 شهرستان و شش حوزه اصلی و 34 حوزه فرعی انتخابات دارای هشت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.