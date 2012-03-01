به گزارش خبرنگار مهر، جمشید کرمانچی چهارشنبه‌شب در آیین تجلیل از مسئولان بیمارستان 17 شهریور برازجان اظهار داشت: بیماران در مورد استانداردهای ایمنی باید آگاهی داشته باشند و نکات ایمنی را خودشان به پزشک و یا پرستار در مواقع لزوم متذکر شوند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به حقوق بیماران ادامه داد: بیماران مالک اصلی بیمارستان‌ها هستند و باید شرایط خوب و مناسبی را برای بیماران مهیا کنیم به خصوص در زمانی که بیماران به توجه معنوی نیاز دارند.

این مسئول اضافه کرد: باید اتاقی به نام اتاق عبادت را در بیمارستان‌ها ایجاد کنیم تا بیمارانی که نیاز به آرامش داشته باشند بتوانند در آن مکان به آرامش دست یابند.

وی بر لزوم استفاده از روحانیون در بیمارستان‌ها در بخش‌های مشاوره‌ای و مسائل معنوی تاکید کرد و گفت: روحانیون می‌توانند با خدمات مشاوره‌ای و امیدبخشی به بیماران تاثیر بسیار زیادی در بهبود وضعیت روحی و جسمی بیماران داشته باشند.

کرمانچی افزود: بیمارستان 17 شهریور برازجان می‌تواند به قطب آموزشی نه تنها برای بیمارستان‌های استان بلکه دیگر استان‌های همجوار باشد و تورهای آموزشی در این بیمارستان برگزار می ‌شود.

وی هدف از نوشتن گزارشات در خدمات بالینی را پیشگیری از تکرار اشتباهات در ارائه خدمات به بیماران معرفی کرد و ادامه داد: باید بیمار را محور اصلی بدانیم و مشکلات آنان را چه از لحاظ عاطفی و چه از نظر درمانی بتوانیم حل کنیم و این موضوع را تبدیل به مطالبه مردم کنیم.

کرمانچی افزود: اجرای طرح نظام حاکمیت خدمات بالینی از طرح‌های مهم وزارت بهداشت است که ارایه بهترین خدمات با بالاترین کیفیت به بیماران و مراجعه‌کنندگان مراکز درمانی با استانداردهای بین‌المللی از طریق اصلاح شیوه‌های مدیریتی از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

وی در ادامه بیان داشت: مدل‌های مختلفی برای افزایش کیفیت خدمات در بخش خدمات درمانی در کشور و جهان وجود دارد و برای اینکه بهترین مدل انتخاب شود شیوه های موجود در کشور مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و با توجه به نظر کارشناسان و افراد خبره مدل حاکمیت خدمات بالینی به عنوان روشی که می تواند نتایجی خوبی را در پی داشته باشد، انتخاب شد.

رئیس بیمارستان 17 شهریور برازجان نیز اظهار داشت: بیمارستان برازجان از میان 900 بیمارستان کشور یکی از 85 بیمارستانی بوده که در زمینه اجرای حاکمیت بالینی به عنوان بیمارستان برتر مقام کسب کرده است.

مهدی مهدوی در این آیین گزارشی از عملکرد حاکمیت بالینی ارائه کرد و اسلایدهایی از تغییرات ساختمانی در زمینه اجرای طرح حاکمیت بالینی به حضار شرکت کننده ارائه داد.

وی اضافه کرد: این تغییرات ایجاد شده در بخش‌های مختلف به منظور رضایت‌مندی بیشتر مردم انجام گرفته و باعث پیشرفت و تعالی ما در حاکمیت بالینی می‌شود و از مسئول حاکمیت بالینی و دیگر مسئولین بخش‌های مختلف درمان تقدیر و تشکر کرد.