شرکت در انتخابات تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی نظام است

محمد حسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور آگاهانه مردم و مسئولین در انتخابات تعیین سرنوشت کشور و نا امیدی و زبونی دشمنان داخلی و خارجی را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه حضور تمامی آحاد مردم در صحنه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی تایید نظام و پشتیبانی مردم از نظام است افزود: در 12 اسفند ماه یکبار دیگر مردم با حضور در پای صندوقهای رأی حمایت مادی و معنوی خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام می کنند.

وی گفت: مجلس در بعد ملی چهره سیاسی و موضع گیری نظام را نشان می دهد و در بعد محلی و منطقه ای مشکلات داخلی کشور را حل می کند بنابراین شناخت دقیق وظایف و جایگاه خانه ملت توسط مردم در گزینش نمایندگان بسیار مهم است.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید نماینده ای را انتخاب کنند که نوع رفتار سیاسی و کنش اجتماعی وی سرمشق جامعه باشد، افزود: نماینده مجلس باید بتواند با صلابت و شجاعت حقوق مردم را مطالبه کند و با بهره مندی از صفات دانایی، بصیرت و تقوا در راستای آرمان های نظام و ولایتمداری گام بردارد.

احمدی تعهد به آرمانهای امام و شهدا و اجرای این تعهدات را ضامن حفظ و بقای نظام دانست و افزود: شرکت در انتخابات تداوم راه شهیدان و انقلاب و نظام خواهد بود.

وی افزود: انتظار می رود مردم شریف اراک یکبار دیگر با تاکید مقام معظم رهبری و وصایای امام راحل باحضور پررنگ و با صلابت خود در پای صندوق های رای حماسه ای دیگر را خلق کنند.