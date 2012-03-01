تقویت راه آهن زاهدان - کرمان موجب ایجاد اشتغال در جنوب شرقی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد عصر چهارشنبه در دیدار با مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اظهار داشت: خط ریلی زاهدان - کرمان زیر ساختی است که باید به بهترین شکل از آن برای رشد و توسعه این خطه از ایران اسلامی بهره برد.

وی گفت: توجه به حمل و نقل ترکیبی برای توسعه خطوط ریلی ضروری است.

وی افزود: باید بر اساس هدف گذاری ها بگونه ای برنامه ریزی کرد تا زمینه توسعه خطوط ریلی را در سیستان و بلوچستان بیش از پیش فراهم کنیم.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به آماده شدن ایستگاه راه آهن انبار نفت زاهدان بیان داشت: کلنگ راه آهن زاهدان - کرمان در سال 1373 به زمین زده شد و قرار بود در بازه زمانی هشت ساله به پایان برسد اما در زمان شروع دولت نهم و قبل از سال 1385 تنها یک سوم خطوط ریلی در مسیر ساخته شده بود.

وی گفت: این مسیر، شبکه ریلی جنوب شرق آسیا و شبه قاره هند را از طریق شهر زاهدان به خطوط راه آهن جمهوری اسلامی ایران متصل کرده است.

وی افزود: راه آهن کرمان - بم - زاهدان کریدور ترانزیتی جنوب شرقی آسیا - اروپا را از طریق اتصال ریلی کرمان به مرز رازی و شبکه راه آهن ترکیه، از طریق مرز جلفا به شبکه راه آهن جمهوری آذربایجان و از طریق مرز سرخس به شبکه راه آهن ترکمنستان متصل می کند.

آزاد اظهار داشت: فعال شدن این خط ریلی این امکان را برای تجار و بازرگانان فراهم کرد تا کالاهای خود را در مسیر اروپا و آسیای میانه و آسیای جنوب شرقی جابجا کنند و با توجه به راه اندازی ایستگاه نفتی نیز باید در زمینه توسعه صادرات نفتی از مرزهای جنوب شرقی تلاش کرد.

وی اظهار امیدواری کرد، با تلاش ها صورت گرفته روز به روز از مشکلات خط ریلی زاهدان - کرمان به منظور افزایش خدمات در بخش باری و مسافربری کاسته شود.

معاون وزیر و مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به منظور افتتاح ایستگاه ریلی انبار نفت زاهدان به سیستان و بلوچستان سفر کردند.