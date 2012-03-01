زیرساخت ‌ها برای توسعه سیستان و بلوچستان فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله عباسعلی سلیمانی چهارشنبه در مراسم افتتاح ایستگاه ریلی انبار نفت زاهدان اظهار داشت: این پروژه باعث اشتغالزایی در استان شده است.

وی گفت: این استان به عنوان پهناورترین استان کشور با موقعیت خاص و استراتژیکی و دوری از مرکز با تلاش مسئولان کشوری و استانی از امکانات خوبی در شهرها و روستاها برخوردار است.

وی از مسئولان راه آهن جمهوری اسلامی درخواست کرد تا خط راه آهن مستقیم تهران - زاهدان را راه اندازی کنند که مدیرعامل راه آهن کشور قول داد، از اردیبهشت ماه سال آینده قطار مستقل تهران - زاهدان هر دو روز یکبار در این مسیر راه اندازی خواهد شد.

امام جمعه زاهدان همچنین از تلاش بی وقفه دولتمردان کشوری و استانی قدردانی کرد.

با بهره برداری از این طرح ریلی و اتصال انبار نفت زاهدان به راه آهن سراسری جمهوری اسلامی امکان تامین فرآورده های سوختی جنوب شرق کشور از طریق ریل و صادرات نفتی به کشورهای همجوار فراهم شد.