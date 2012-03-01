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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

آیت الله سلیمانی:

زیرساخت ‌ها برای توسعه سیستان و بلوچستان فراهم شده است

زیرساخت ‌ها برای توسعه سیستان و بلوچستان فراهم شده است

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: اکنون زیرساخت‌ ها برای توسعه استان فراهم شده و اجرای پروژه ‌های راه آهن و گازرسانی به سیستان و بلوچستان که جزو افسانه ‌های باور نکردنی مردم این خطه بود، به حقیقت پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله عباسعلی سلیمانی چهارشنبه در مراسم افتتاح ایستگاه ریلی انبار نفت زاهدان اظهار داشت: این پروژه باعث اشتغالزایی در استان شده است.

وی گفت: این استان به عنوان پهناورترین استان کشور با موقعیت خاص و استراتژیکی و دوری از مرکز با تلاش مسئولان کشوری و استانی از امکانات خوبی در شهرها و روستاها برخوردار است.

وی از مسئولان راه آهن جمهوری اسلامی درخواست کرد تا خط راه آهن مستقیم تهران - زاهدان را راه اندازی کنند که مدیرعامل راه آهن کشور قول داد، از اردیبهشت ماه سال آینده قطار مستقل تهران - زاهدان هر دو روز یکبار در این مسیر راه اندازی خواهد شد.

امام جمعه زاهدان همچنین از تلاش بی وقفه دولتمردان کشوری و استانی قدردانی کرد.

با بهره برداری از این طرح ریلی و اتصال انبار نفت زاهدان به راه آهن سراسری جمهوری اسلامی امکان تامین فرآورده های سوختی جنوب شرق کشور از طریق ریل و صادرات نفتی به کشورهای همجوار فراهم شد.

کد مطلب 1547795

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