زمینه صادرات فرآورده های نفتی با توسعه خطوط ریلی به زودی فراهم خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی داودی چهارشنبه در مراسم افتتاح ایستگاه ریلی انبار نفت زاهدان به شبکه سراسری راه آهن جمهوری اسلامی اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح علاوه بر تامین سوخت هموطنان جنوب شرق کشور امکان صادرات فرآورده های نفتی از این مسیر نیز فراهم شد.

وی گفت: این پروژه در زمینی به مساحت 30 هکتار در هفت کیلومتری شهر زاهدان از اسفند ماه سال گذشته آغاز و در خردادماه امسال به پایان رسید.

وی افزود: مرحله دوم این پروژه شامل عملیات ساخت و نصب تاسیسات مربوط به انتقال فرآورده های نفتی توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طی شش ماه گذشته اجرا شد.

مدیرکل راه آهن جنوب شرق بیان داشت: این پروژه پیش از این با ورود چهار رام قطار باری با تعداد 145 واگن مخزن دار حامل نفت کوره و تخلیه موفقیت آمیز محموله این واگن ها و انجام آزمایشات فنی لازم، نشت یابی لوله ها و تاسیسات انتقال فرآورده به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته بود.