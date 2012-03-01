تمام امکانات برای برگزاری انتخابات در بهارستان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس نوبخت ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ابتدا 30 نفر از معتمدین از تشکلهای مختلف را دعوت کردیم و آنها نیز از میان خودشان هشت نفر را انتخاب کردند و یک نفر هم از شورای شهرستان در شهرستانها و شورای بخش ها در بخش همراه با رئیس اداره ثبت احوال گلستان و بخشدار و فرماندار در شهرستان و بخشداران در بخشها و 11 نفر اجرای انتخابات را در چارچوب قانونی به عهده گرفتند.

فرماندار بهارستان گفت: بحث تعیین تعداد شعب اخذ رای، تعداد صندوق، صندوقهای سیار، محل استقرار شعب و در ادامه تعیین اعضای شعب اخذ رای کار بردن که تماما از بین مردم انتخاب می شوند و به موازات این امر فرمانداری شهرستان و بخشداری نیز امکانات و تجهیزات را تهیه کردند که در 12 اسفندماه انتخابات را هرچه باشکوه تر برگزار شود.

حضور دو هزار رای اولی در بهارستان

وی ادامه داد: علاوه بر مسئولان اجرایی و بازرسان صندوق، کاندیدا نیز در شعبه ها نماینده هایی دارند که از ابتدای صبح تا شمارش آرا به نمایندگی از نامزدها به روند صحیح انتخابات شهرستان بهارستان که نزدیک به 289 هزار نفر واجدین شرایط رای را دارد، نظارت می کنند.

وی با اشاره به حضور دو هزار رای اولی در شهرستان بهارستان ادامه داد: خوشبختانه این دوره نامزدهای زیادی به رقابت با یکدیگر می پردازند و 16 کاندیدا در هفته گذشته به تبلیغات گسترده در سطح شهر پرداختند.

وی در ادامه افزود: یک تفاهم و همدلی خوب در مجموعه شهرستان است که شور و نشاط انتخاباتی را فراهم کرده البته برای این موضوع اقدامات زیادی انجام شده که یک نمونه آن نشست روابط عمومی ها و رسانه ها در سطح شهرستان بود که ما از آقایان تقاضا داشتیم که تلاش کنند تاشور و شوق انتخابی و حضور حداکثری در انتخابات امسال را فراهم شود.

فرماندار شهرستان بهارستان گفت: نشستی با کمیته حضور حداکثری با نخبگان شهرستان، ائمه جمعه روسای آموزش و پرورش و امور مساجد سازمان تبلبیغات اسلامی اداره ارشاد برگزار کردیم که تاثیر مطلوبی بر افزایش آگاهی شهروندان داشت.

نماینده دولت در بهارستان بیان کرد: ما در مجموعه فرمانداری سعی کردیم بی طرفی خود را در برخورد و تعامل داشته باشیم و تنها زمینه رقابت و تبلیغات سالم را برای همه نامزدها که به دور از هر گونه تبعیض باشد را فراهم کنیم.

حضور چهار هزار مجری در صحنه انتخابات

وی عنوان کرد: چهار هزار عوامل اجرایی و عوامل انتظامی در سطح شهرستان وظیفه پیگیری و صیانت از آرای 140 صندوق اخذ برعهده دارند.

وی بیان کرد: بنده فکر می کنم یک انتخابات خیلی خوب و با نشاط و حداکثری ودشمن شکن را سطح شهرستان بهارستان راشاهد باشیم واگر این حضور حداکثری باشد ادبیات دشمن از فردای انتخابات فرق می کند.

وی افزود: در نشستی که با کاندیداها داشتیم تقاضا کردیم که با یک تعامل و همکاری اولا به مصالح ملی کشورمان توجه کنند چون انتخابات یک کارکرد منطقه ای و قومی وقبیله ای و زبانی ندارد بلکه کارکرد ملی و حتی فراملی است که می تواند در سرنوشت کشورمان تاثیر بسزایی بگذارد و تشکر می کنیم از نامزدها به خاطر اقداماتی که تا به حال انجام داده اند و فضای تفاهم و همدلی و حضور حداکثری را در اولویت کاری خود قرار دادند.