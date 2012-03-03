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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

پرویزی خبر داد:

اجرای 20 کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در نسیم شهر

اجرای 20 کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در نسیم شهر

بهارستان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آبفای بهارستان گفت: بیش از 20 کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در نسیم شهر و شهرکهای تابعه طی 10 ماه سال جاری انجام شده است.

موسی پرویزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به قدمت لوله های تامین آب موجود و همچنین توسعه شبکه و خطوط آبرسانی در نسیم شهر و شهرکهای تابعه (اسماعیل آباد ، حصارک ، کلمه و سعید آباد) پیرو برنامه ریزی مدون و طی 10 ماه گذشته سال جاری بیش از 14 کیلومتر اصلاح شبکه و شش کیلومتر توسعه شبکه ، اجرا، انجام و به مرحله بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه این مناطق جزو مناطق و شهرکهای مهاجرپذیر بوده و همه ساله به وسعت مناطق مسکونی و جمعیتی افزوده می شود، اظهار داشت  در راستای تامین مطلوب آب شرب از حیث کمی و کیفی و پیشگیری از هرگونه احتمال کمبود و یا قطعی آب شرب، موضوع اصلاح و بازسازی شبکه های قدیمی و فاقد کارآیی لازم و همچنین توسعه شبکه های موجود، جزو اصلی ترین دغدغه های عمرانی و عملیاتی ما محسوب می شود که این امر پیرو برنامه زمانبندی شده در دستور کار قرار گرفته و اجرایی می شود.

مدیرعامل شرکت آبفای بهارستان افزود: این عملیات و پروژه ها جزو پروژه های عمرانی بوده و از لوله های چدن داکتیل و پلی اتیلن در سایزهای مختلف برای راه اندازی آن استفاده شده است.

کد مطلب 1547799

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