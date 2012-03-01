همگام با ساخت و سازها به تاسیسات شهری در پرند توجه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جوان کلوس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی اسکان بشر به همراه مشاور دیپلماتیک خود خانم بانن امروز از روند پیشرفت ساخت و ساز و شکل گیری شهر جدید پرند بازدید کردند.

در این بازدید محمد هادی رستیمان مدیرعامل شهرهای جدید، سعید صابونی مدیر عامل شهر جدید پرند همچنین مدیران و معاونان شرکت عمران شهر جدید پرند آنان را همراهی کرده و نسبت به روند ساخت و ساز و نوع چیدمان خانه ها در شهر پرند، توضیحاتی را ارائه دادند.

جوان کلوس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی اسکان بشر در حاشیه این بازدید در حالی که از این همه ساخت و ساز در شهر پرند متعجب و حیرت زده شده بود، گفت: با توجه به گزارشاتی که در خصوص فعالیت های گسترده مسکن در کشور ایران از سوی دفاتر نمایندگی سازمان ملل در ایران دریافت کرده بودیم، متوجه شدیم که این موضوع برای کشور ایران چالش بزرگی بوده که به آن پرداخته است .

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیشتر جمعیت ایران را جوانان 20 تا 30 سال در بر می گیرد و تمام آنان در آغاز تشکیل خانواده قرار دارند این نیاز احساس می شود که مسکن آنان فراهم شود.

معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی اسکان بشر اظهار داشت: امیدواریم که برنامه ریزی در بخش توسعه شهری تنها دربحث مسکن متمرکز نشود بلکه به موضوعات شهری و تاسیسات شهری نیز همگام با این ساخت و سازها توجه شود.

بازدید از شهر جدید پرند نشان داد که دولت ایران اهتمام ویژه ای به انبوه سازی دارد

کلوس بیان کرد: سفر چند روزه ما به ایران خیلی فشرده بود و تنها توانستیم از شهر شیراز و شهر جدید پرند بازدید داشته باشیم، شهر پرند اهتمام دولت ایران را به انبوه سازی مسکن نشان می دهد.

صابونی مدیرعامل شهر جدید پرند نیز در حاشیه این بازدید در پاسخ به ابهامات جوان کلوس در خصوص چگونگی ایجاد سایر تأسیسات شهری بیان کرد: تمام تلاشمان تعمیم و گسترش همه جانبه شهر است و فقط به بخش مسکن توجه نمی کنیم بلکه ایجاد کاربری های چند گانه شهر پرند را در دستور کار قرارداده ایم تا این شهر را از حالت خوابگاهی در بیاوریم.

وی ادامه داد: با تلاش گسترده پرند را به یک شهر کامل که همه بخش های خدماتی با آن همراه باشد تبدیل می شود.

جوان کلوس در پایان این بازدید با اظهار امیدواری از آینده درخشان شهر جدید پرند گفت: فکر می کنم اقداماتی که در این شهر انجام شده و در آینده نیز انجام خواهد شد یک کار بسیار با اهمیتی است و می توان گفت از کارهای بزرگ کشور ایران به شمار می رود.