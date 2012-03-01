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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۹

نجار:

کرمان آماده برگزاری انتخابات/ عملکرد رسانه های کرمان قابل تقدیر است

کرمان آماده برگزاری انتخابات/ عملکرد رسانه های کرمان قابل تقدیر است

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان با اشاره به آمادگی کرمان برای برگزاری انتخابات پر شور گفت: تمام امکانات و مسئولان کرمانی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات بسیج شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر چهارشنبه در نشست انتخاباتی کرمان گفت: بزرگترین استان کشور از ماهها قبل مقدمات برگزاری انتخاباتی پر شور را در 9 حوزه انتخابی دیده است و نیروهای لازم در این خصوص از افراد تعهد انتخاب و آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.

وی ادامه داد: امروز حضور گسترده مردم در انتخابات ضروریترین اصل است و مردم کرمان نیز نشان داده اند که در این خصوص آگاه و آماده هستند تا روز 12 اسفند جلوه ای دیگر از حضور و وحدت را نشان دهند.

وی به اتمام مدت زمان تبلیغات اشاره کرد و گفت: از کاندیداها می خواهیم مطابق مقررات اقدام کنند و در این مسیر گام بردارند.

استاندار کرمان ادامه داد: تاکنون هیچ تخلف جدی در استان کرمان در بعد انتخاباتی دیده نشده که نشان از رعایت اخلاق انتخاباتی دارد.

وی از رسانه ها نیز تقدیر کرد و گفت: در استان کرمان به خوبی جو انتخاباتی و ایجاد فضای مشارکت در دستور کار قرار گرفت و این دقیقا رسالت رسانه ها در این زمینه بود که جای تقدیر و تشکر دارد.

نجار گفت: روز جمعه کاندیداها مجلس در 9 حوزه انتخابی برای کسب 10 کرسی نمایندگی مجلس در استان کرمان رقابت می کنند.

وی با اشاره به همکاری 30 هزار نفر در این زمینه از این افراد خواست که با تمام وجود در راستای صیانت از آراء مردم و امانت داری کوشا باشند و با نظم و دقت انتخابات را اجرا کنند.
 

کد مطلب 1547801

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