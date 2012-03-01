عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

*خاورمیانه

- "کوفی عنان" دبیرکل سابق سازمان ملل متحد و نماینده این سازمان و اتحادیه عرب در سوریه اعلام کرد: بزودی رهسپار دمشق خواهم شد.

- عربستان 73 خودروی زرهی از فرانسه می خرد.

- بر اساس نظرسنجی که در سرزمین های اشغالی انجام شد 81 درصد صهیونیستها مخالف حمله به ایران هستند.

- "ناصر جوده" وزیر خارجه اردن بر ضرورت حل مسالمت آمیز بحران سوریه تاکید کرد.

- "ایمن الظواهری" رهبر القاعده از افول هیمنه آمریکا در جهان خبر داد.

-" نورمن فاریل" از سوی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان دادستان دادگاه بین المللی مربوط به ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان انتخاب شد.

- جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) به رژیم صهیونیستی درباره ادامه طرحهای تروریستی هشدار داد.

*آمریکا

- "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا با ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پنتاگون دیدار کرد.

- ژنرال "نورتون شوارتز" فرمانده نیروی هوایی آمریکا مدعی شد: آمریکا بمبهای قوی در اختیار دارد که در صورت لزوم علیه ایران به کار خواهد گرفت.

- طوفان قوی در ایالتهای غربی آمریکا جان هفت نفر را گرفت.

- "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا از پایان ماموریت نظامیان کشورش در سال 2014 خبر داد.

*اروپا

- 50 هزار فرانسوی تظاهرات اعتراض آمیز علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی برگزار کردند.

*آفریقا

- "عبدالله واد" با کسب 34.8 درصد آرای انتخابات سنگال که 26 فوریه برگزار شد به پیروزی رسید.