کردستان در انتظار حماسه ای دیگر/ 12 اسفند؛ برگ زرینی در تاریخ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، 12 اسفند ماه یکی از روزهای حساس در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است چرا که در این روز انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری در سراسر کشور برگزار می شود و مردم بار دیگر با حضور خود در صحنه افتخاری دیگر را برای نظام و انقلاب اسلامی رقم می زنند.

برگزاری انتخابات به عنوان یکی از اصل های بی بدیل نظام اسلامی همواره مورد توجه جدی قرار گرفته است و برگزاری هرسال یک دوره انتخابات با عنوان های مختلف و به رغم پستی و بلندی های فراوان نشان می دهد که این مهم یک اصل برای نظام اسلامی است.

برگزاری انتخابات و مشارکت گسترده مردم در آن یکی از زمینه های افزایش اقتدار نظام اسلامی است و هر بار که دشمن سعی کرده است علیه نظام توطئه چینی کند مردم با درک صحیح شرایط و حضور خود در صحنه تمام توطئه های دشمن را خنثی کردند و این بار نیز 12 اسفند ماه به روزی حماسی برای نظام اسلامی تبدیل می شود.

در سال جاری در استان کردستان علاوه بر برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری نیز در سراسر این استان برگزار می شود که به همین دلیل میزان حضور مردم در صحنه و مشارکت آنها پیام های بسیاری از جمله اعلام حمایت مردم از نظام اسلامی را به سراسر جهان منتقل می کند.

حضور در انتخابات باعث افزایش مشارکت اجتماعی می شود

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به جایگاه و ظرفیت حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری اظهار داشت: حضور مردم در صحنه های مختلف باعث افزایش نشاط اجتماعی می شود و مشارکت گسترده در انتخابات بهترین فرصت برای نشان دادن این حضور در صحنه است و مردم باید از این فرصت بهترین استفاده را داشته باشند و در انتخابات مشارکت کنند.

حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ادامه داد: همواره در دین مبین اسلام بر حضور و مشارکت اجتماعی مردم در عرصه های مختلف تاکید شده است و به همین دلیل با هم بودن و مشارکت کردن اساس زندگی اجتماعی انسان است و زمانی که این مهم عملی شود علاوه بر افزایش مشارکت اجتماعی زمینه برای وحدت و همدلی در جامعه نیز افزایش می یابد.

وی یادآور شد: شور و حضور در صحنه در هر شریطی برای نظام اسلامی بسیار مهم و ضروری است چرا که اساس و شکل گیری نظام مبتنی بر حضور مردم در صحنه بوده است و باید این حضور همواره مورد توجه و دقت قرار گیرد و در صحنه های مختلفی به ویژه مناسبت های ملی و مذهبی این حضور به نمایش گذاشته شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری در استان همزمان با 12 اسفند ماه اشاره کرد و افزود: انتخابات نماد و مظهر عینی مردمسالاری دینی است و این مهم یکی از ویژگی های اصلی و عینی نظام است که طی بیش از سه دهه اخیر برگزاری انتخابات مورد توجه بوده و باید تلاش کنیم که این مرحله از انتخابات هم با حضور و شور بسیار بالای مردم برگزار شود.

رای بالای مردم اقتدار نظام را افزایش می دهد

حجت الاسلام حسینی شاهرودی گفت: به هر اندازه که حضور و مشارکت مردم در انتخابات بالا باشد به همان میزان نیز بر اقتدار نظام اسلامی در عرصه های مختلف به ویژه در حوزه بین الملل افزوده می شود که باید اهمیت انتخابات به بهترین شکل از سوی رسانه های جمعی برای مردم بازگو شود تا آنها نیز در این عرصه حضوری فعال و موثر داشته باشند.

وی برگزاری انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری مردم در استان کردستان را مورد تاکید قرار داد و گفت: مردم استان کردستان در راهپیمایی 22 بهمن حضوری قابل توجه در صحنه داشتند و انتظار می رود که در روز 12 اسفند نیز با حضور پرشور خود در صحنه بار دیگر حماسه ای خلق کنند تا این روز تاریخی برای همیشه ثبت شود.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان نیز با اشاره به ایجاد تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور در این استان عنوان کرد: مراحل مختلف انتخابات اعم از شکل‌گیری هیئت‌های اجرایی، هیئت نظارت و بازرسی در کمال صحت انجام شده است و تاکنون برنامه های اعلام شده از سوی وزارت کشور به خوبی در استان کردستان اجرایی شده است.

شمار افراد تائید صلاحیت شده در کردستان 15 درصد افزایش یافت

ایرج حسن زاده با اشاره به افزایش 15 درصدی شمار افراد تائید صلاحیت شده در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دور نهم در استان کردستان بیان کرد: علیرغم توطئه ها و دسیسه های دشمن، شمار افراد تائید صلاحیت شده در این دوره افزایش یافته است و این مهم نشان دهنده رغبت مردم برای حضور در صحنه انتخابات است.

وی از فعالیت 22 هزار عامل اجرایی برای برگزاری انتخابات در پنج حوزه انتخابیه استان کردستان خبر داد و گفت: تمام دستگاه ها و سازمان های دولتی موظف هستند که امکانات مورد نیاز را در اختیار فرمانداری ها قرار دهند تا شاهد برگزاری انتخابات با حضور حداکثری مردم باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به شمار شعبه ها برای جمع آوری آراء مردم در این استان اشاره کرد و یادآور شد: در مجموع هزار و 56 شعبه اخذ رای در مناطق شهری و روستایی برای جمع آوری آراء مردم استان کردستان پیش بینی شده است.

پیش بینی 1056 شعبه برای جمع آوری آراء مردم کردستان

وی افزود: از مجموع شعبه های پیش بینی شده برای جمع آوری آراء در استان کردستان 493 شعبه به صورت ثابت و 563 شعبه نیز به صورت سیار است و انتظار می رود که مردم در روز 12 اسفند ماه با حضور خود در صحنه زمینه را برای خلق حماسه ای دیگر در تاریخ پر افتخار ایران اسلامی به ویژه در استان کردستان فراهم کنند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه اظهار داشت: هیئت های نظارت در سطح استان، شهرستان ها و بخش ها فعالیت های خود را آغاز کرده اند و عوامل نظارتی مورد نیاز برای حضور در شعبه های جمع آوری آراء نیز مشخص و تعیین شده اند.

مرتضی خسروپناه افزود: هیئت نظارت بر انتخابات استان کردستان تلاش دارد که با همکاری و تعامل مناسب با اعضای هیئت های اجرایی و برگزاری نشست های مختلف هماهنگی زمینه را برای برگزاری انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری مردم فراهم کند و اجرای دقیق قوانین و مقررات اولویت اصلی هیئت نظارت در استان کردستان است.

وی در پایان گفت: با توجه به تامین زیرساخت های لازم از اقشار مختلف مردم استان کردستان نیز دعوت می شود که در روز 12 اسفند ماه با حضور خود تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن را در خصوص ایجاد یاس و ناامیدی در کشور خنثی کنند.