بیمارستان خرم آباد تحویل موقت شد/ پروژه 8 ساله نیکزاد به دستجردی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت طولانی شدن پروژه های بیمارستانی لرستان که تاکنون بارها از سوی مسئولان مورد انتقاد قرار گرفته به گونه ای است که حتی برخی از این پروژه ها دارای بیش از 15 سال عمر هستند و البته در طول دولت نهم و دهم فعال شده اند ولی هنوز به بهره برداری نرسیده اند.

این در حالیست که روند طولانی شدن عملیات اجرایی پروژه های بیمارستانی در استان لرستان بارها از سوی رسانه ها به ویژه خبرگزاری مهر مطرح شده ولی به نظر می رسد همچنان سلامت مردم لرستان درگیر وعده هایی است که به سرانجام نمی رسد.

به هر حال روند طولانی شدن پروژه های بیمارستانی در لرستان یکی از مشکلاتی است که سلامت مردم در این استان را تحت الشعاع قرار داده که این امر باید از سوی مسئولان حوزه راه و شهرسازی مورد توجه جدی قرار گیرد.

دو وعده وزیر راه و شهرسازی روی زمین ماند!

با این تفاسیر یکی از پروژه هایی که در حوزه سلامت لرستان موجب گلایه های جدی مردم شده بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد است.

بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد از سال 82 آغاز شده و با گذشت هشت سال دارای 99 درصد پیشرفت فیزیکی است که بنابر آخرین وعده های وزیر راه و شهرسازی قرار بود تا اواخر مهرماه برای تجهیز تحویل دانشگاه علوم پزشکی لرستان و در خوشبینانه ترین حالت در نیمه اول سال آینده آماده بهره برداری شود.

این در حالیست که امید می رفت در سومین سفر علی نیکزاد کار تحویل بیمارستان از حوزه وزارت راه و شهرسازی به حوزه وزارت بهداشت انجام شود ولی با توجه به آماده نبودن محوطه بیمارستان قرار شد ظرف دو هفته یعنی تا پایان مهرماه کار تحویل با تشکیل کمیته تحویل موقت صورت گیرد.

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سفر به لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که بیمارستان شهیدرحیمی یکی از مهم ترین بیمارستانهای استان است که تا دهه فجر آماده بهره برداری می شود

علی نیکزاد ضمن اعلام آمادگی برای تحویل موقت پروژه به دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بیان داشت: توصیه من به دانشگاه علوم پزشکی این است که هر چه زودتر نسبت به تجهیز بیمارستان اقدام کند تا در نهایت کار تجهیز بیمارستان در دهه فجر به پایان برسد.

به هر روی هر چند وعده اول وزیر مبنی بر تحویل موقت پروژه در مهرماه محقق نشد و وعده دوم یعنی بهره برداری در دهه فجر رنگ عملیاتی نگرفت ولی روز گذشته بالاخره کار تحویل موقت پروژه بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد پس از کش و قوس های فراوان انجام شد تا پروژه هشت ساله مهندس علی نیکزاد به دکتر مرضیه وحید دستجردی برسد.

پروزه هشت ساله وزارت شهرسازی به وزارت بهداشت رسید

دکتر اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و قائم مقام وزیر بهداشت ر خصوص راه اندازی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد گفت: به لطف خداوند متعال با تشکیل کمیسیون تحویل موقت بیمارستان با حضور نمایندگان وزارتهای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی و همچنین دستگاههای متناظر آنها در استان یعنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مسکن و شهرسازی تحویل موقت شد.

وی ادامه داد: با تشکیل این کمیته بیمارستان عملاً امروز به طور موقت تحویل دانشگاه علوم پزشکی شد تا گام بعدی که تجهیز آن است برداشته شود هرچند در روند تجهیز اقدامات خوب و مؤثری قبل از تحویل موقت انجام شده است.

دکتر شیخ آزادی یادآور شد: البته مواردی وجود دارد که این موارد اگرچه جزء عملیات ساختمانی بیمارستان نیستند اما موانعی بر سر راه بهره برداری از آن هستند که برای اینکه این موانع هرچه سریعتر رفع شوند توافق کرده ایم که بیمارستان را به طور موقت تحویل بگیریم و طی یک فرصت دو ماهه این موانع رفع شود.

فرصت دو ماهه علوم پزشکی برای رفع مشکلات پروژه

وی ادامه داد: عمده این موارد مربوط به تأمین انشعاب آب و برق مناسب، ارائه مفاصا حساب از شهرداری، محوطه سازی و ایجاد پارکینگ است که امید می رود ظرف دو ماه با همت مجری پروژه این مشکلات رفع شد.

دکتر شیخ آزادی همچنین پیرامون تجهیز این پروژه بیمارستانی نیز اظهار داشت: تمهیدات لازم برای راه اندازی و تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی شده که ظرف 6 ماه تجهیزات پزشکی مورد نیاز این بیمارستان نصب و راه اندازی شود تا این مرکز آموزشی درمانی بزرگ هرچه سریعتر بتواند خدمات خود را به مردم استان لرستان ارائه کند.

قائم مقام وزیر بهداشت در استان لرستان ادامه داد: 8 میلیارد و 300 میلیون تومان از اعتبارات بیمارستانی دانشگاه برای خرید، تهیه و نصب تجهیزات اختصاص داده شده که مابقی اعتبار مورد نیاز نیز در طول مدت تحویل موقت تأمین خواهد شد.

شیخ آزادی با تاکید بر اینکه ما در زمینه تجهیز بیمارستان دغدغه ای نداریم، ادامه داد: در حال حاضر فقط در بخش تحویل موقت و نیروی انسانی آن مشکلاتی وجود دارد که در حال پیگیری و رفع آنها هستیم تا بتوانیم به موقع شاهد بهره برداری از بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد باشیم.

پروژه ای برای درمان درد حوزه سلامت لرستان

سیاوش بیرانوند معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در این رابطه اظهار داشت: بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد یک بیمارستان هفت طبقه آموزشی، درمانی، پژوهشی و جنرال است.

وی ادامه داد: این بیمارستان دارای 220 تا 240 تخت بستری با 25 تا 30 بخش تخصصی و فوق تخصصی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: عمده ترین بخشهای بیمارستان بخشهای تخصصی و فوق تخصصی داخلی، بخشهای تخصصی و فوق تخصصی جراحی، بخشهای تخصصی و فوق تخصصی اطفال، بخش زنان و زایمان، بخش داخلی اعصاب و بخش قلب و CCU است.

وی در خصوص بخشهای درمانگاهی تخصصی و فوق تخصصی این بیمارستان گفت: بیمارستان شهید رحیمی دارای 16 بخش درمانگاهی و پاراکلینیکی ویژه نظیر رادیولوژی، سی تی اسکن و اولین MRI دولتی در استان است.

دستجردی خوش قول تر است یا نیکزاد؟!

به هر روی مردم لرستان امیدوارند که وزیر بهداشت و درمان از علی نیکزاد خوش قول تر باشد و ظرف مدت زمان 6 ماه کار تجهیز بیمارستان را انجام دهد تا این پروژه به نیمه اول سال آینده برسد.

با این اوصاف بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد در خوشبینانه ترین حالت در نهمین سالگرد خود تحویل مردم استان لرستان خواهد شد تا پس از سالها شاهد به بار نشستن پروژه ای باشند که 9 سال روند اجرای آن را به نظاره نشسته اند و در انتظار افتتاح آن سه هزار و 285 روز را شمرده اند!

در حال حاضر به دلیل عدم بهره برداری از بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد، بیمارستان شهدای عشایر این شهر به عنوان تنها مرکز درمانی دولتی مرکز استان به بیش از سه برابر ظرفیت خود خدمات ارائه می دهد که این امر علاوه بر اینکه گلایه های مردم را در پی داشته است موجب به خطر افتادن سلامت بیماران در مرکز این استان شده است.