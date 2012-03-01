انصراف 20 کاندیدا در کرمان/ آخرین تحولات انتخاباتی در دیار کریمان

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان یک روز مانده به برگزاری انتخابات مهیای برگزاری انتخاباتی رقابتی و پویا و در عین حال سالم و حداکثری بین کاندیداها کسب کرسی های بهارستان است.

پهناورترین استان کشور با 23 شهرستان 10 کرسی در مجلس دارد که آنها را از 9 حوزه انتخابیه با رای مردم به مجلس شورای اسلامی می فرستد.

شب گذشته با نزدیک شدن به ساعت 8 صبح پنجشنبه و پایان تبلیغات انتخاباتی کاندیداها از آخرین موقعیتها برای تبلیغات استفاده کردند که شامل ارسال پیامک، برگزاری میتینگ و سخنرانی و توزیع گسترده تراکهای تبلیغاتی در سطح شهر بود.

به گفته کارشناسان سیاسی فضای استان کرمان در عین آرامش مثال زدنی، شاهد یکی از اخلاقی ترین رقابتهای انتخاباتی بوده است و کاندیداها سعی کرده اند برنامه و راهکارهای خود را برای توسعه استان کرمان ارائه کنند.

طبق آخرین اطلاعات از روزهای گذشته انصراف برخی کاندیداها به نفع کاندیداها مطرح نیز آغاز شده است و 9 نفر از کاندیداها انصراف داده اند و با احتساب 11 انصرافی قبل تعداد انصرافی های نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عدد 20 رسیده است.

برخی از انصرافی ها رسما به نفع کاندیداهای خاص کنار رفته اند و برخی نیز اعلام کرده اند که کناره گیری آنها در راستای حمایت از کاندید خاص نبوده است.

انصرافی ها از حوزه های ' بافت، رابر و ارزوئیه '، ' سیرجان و بردسیر '، ' کرمان و راور'، ' شهربابک '، ' انار و رفسنجان '، ' زرند و کوهبنان ' و ' کهنوج،‌منوجان، رودبارجنوب، قلعه گنج و فاریاب ' بوده اند.

همچنین یک کاندید در حوزه شرق استان نیز روز گذشته تائید صلاحیت شد و تنها نشست تبلیغاتی خود را در آخرین روز مهلت قانونی تبلیغات برگزار کرد.

برای کسب کرسیهای مجلس استان کرمان اصولگرایان حرف اول را می زنند و رقابت بین چهره های اصولگرا در کرمان وجود دارد و اصلاح طلبان در ضعیفترین موضع خود طی سالهای اخیر قرار دارند.

مردم کرمان نیز با شرکت در سخنرانی ها و بررسی عملکرد کاندیداها آماده هستند همچون گذشته رکوردی خیره کننده از حضور خود بجای بگذارند.

در ابتدای ثبت نام کاندیداها در استان کرمان 177 نفر برای شرکت در انتخابات اعلام آمادگی کردند که درنهایت با انتقال یک نفر از حوزه مشهد و کلات به حوزه زرند و کوهبنان این تعداد به 118 نفر رسید.

هم اکنون تبلیغات در کرمان به اتمام رسیده است و مقدمات برگزاری انتخاباتی سالم و حداکثری درحال انجام است.



