انصراف 20 کاندیدا در کرمان/ آخرین تحولات انتخاباتی در دیار کریمان

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان یک روز مانده به برگزاری انتخابات مهیای برگزاری انتخاباتی رقابتی و پویا و در عین حال سالم و حداکثری بین کاندیداها کسب کرسی های بهارستان است.
پهناورترین استان کشور با 23 شهرستان 10 کرسی در مجلس دارد که آنها را از 9 حوزه انتخابیه با رای مردم به مجلس شورای اسلامی می فرستد.
شب گذشته با نزدیک شدن به ساعت 8 صبح پنجشنبه و پایان تبلیغات انتخاباتی کاندیداها از آخرین موقعیتها برای تبلیغات استفاده کردند که شامل ارسال پیامک، برگزاری میتینگ و سخنرانی و توزیع گسترده تراکهای تبلیغاتی در سطح شهر بود.
به گفته کارشناسان سیاسی فضای استان کرمان در عین آرامش مثال زدنی، شاهد یکی از اخلاقی ترین رقابتهای انتخاباتی بوده است و کاندیداها سعی کرده اند برنامه و راهکارهای خود را برای توسعه استان کرمان ارائه کنند.
طبق آخرین اطلاعات از روزهای گذشته انصراف برخی کاندیداها به نفع کاندیداها مطرح نیز آغاز شده است و 9 نفر از کاندیداها انصراف داده اند و با احتساب 11 انصرافی قبل تعداد انصرافی های نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عدد 20 رسیده است.
برخی از انصرافی ها رسما به نفع کاندیداهای خاص کنار رفته اند و برخی نیز اعلام کرده اند که کناره گیری آنها در راستای حمایت از کاندید خاص نبوده است.
انصرافی ها از حوزه های ' بافت، رابر و ارزوئیه '، ' سیرجان و بردسیر '، ' کرمان و راور'، ' شهربابک '، ' انار و رفسنجان '، ' زرند و کوهبنان ' و ' کهنوج،منوجان، رودبارجنوب، قلعه گنج و فاریاب ' بوده اند.
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