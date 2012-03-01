195 واحد صنعتی و تولیدی کردستان از گاز طبیعی استفاده می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخ امانتی با اشاره به اینکه در حال حاضر 195 واحد صنعتی عمده در این استان از گاز طبیعی بهره مند شده اند، گفت: گازرسانی به 38 واحد صنعتی و جایگاه CNG در سال جاری انجام شده است.

وی واحدهای صنعتی برخوردار از گاز طبیعی استان کردستان را شامل واحدهای تولیدی، صنعتی، مرغداری، گلخانه ها و سایر واحدها ذکر کرد و افزود: هم اکنون گازرسانی به 35 واحد صنعتی دیگر در دست اقدام است که انتظار می رود در آینده ای نزدیک گازرسانی به آنها به بهره برداری برسد.

رئیس واحد گازرسانی به صنایع شرکت گاز کردستان با اشاره به اینکه از اول سال جاری تاکنون هشت جایگاه CNG در استان گاز دار شده اند، بیان کرد: در حال گازرسانی به چهار جایگاه دیگر نیز در دست اقدام است.

وی به گازرسانی به 36 واحد صنعتی و جایگاه CNG در ایام دهه فجر سال جاری در استان کردستان اشاره کرد و افزود: برای گازرسانی به این تعداد پروژه 19 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

امانتی یادآور شد: در دهه فجر پروژه مسکن مهر بهاران سنندج با هفت هزار و 600 واحد و با هزینه ای معادل 13 میلیارد و 500 میلیون ریال گازرسانی شد که برای گازرسانی به این پروژه 14 کیلومتر خط تغذیه هشت و 10 اینچ کار شده است.

وی پراکندگی کار و عدم رغبت پیمانکاران برای فعالیت، تحصیل اراضی و اخذ مجوز از سازمان های مربوطه را از جمله مهمترین مشکلات در راستای گازرسانی به واحدهای صنعتی استان ذکر کرد.