مردم ولایی کرمان آماده خلق حماسه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول مجمع ادوار بسیج دانشجویی استان کرمان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این تشکل در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از هیچ کاندیدای خاصی حمایت نخواهد کرد.

احسان ملکی افزود: مهمترین محور فعالیت این تشکل، زمینه سازی جهت حضور حداکثری مردم و دانشجویان و نیز تبیین شاخص های انتخاب کاندیدای اصلح طبق فرمایشات امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

او با بیان اینکه این تشکل با حضور دانشجویان بسیجی فارغ التحصیل شده از دانشگاهها و مراکز آموزی عالی تشکیل شده، افزود: فرهیختگان نقش ارزنده و مهمی در ایجاد حضور آگاهانه و بصیرت مدارانه مردم در عرصه مهم انتخابات و تشکیل مجلسی قوی و مقتدر که دارای نمایندگانی برجسته، اصلح، ولایی و استکبار ستیز باشد، دارند.

وی افزود: اعضای شورای مرکزی این تشکل تا کنون جهت آشنایی با برنامه ها و دیدگاههای کاندیداها در اقدامی ابتکاری و عادلانه با تعدادی از آنها دیدار و با پرسش سوالات یکسان و بی طرفانه از مواضع سوابق و برنامه های آنها آگاه شدند.

وی اظهار داشت: این تشکل همچنین آماده برگزاری جلسه با سایر کاندیداها به منظور آگاهی از برنامه ها و دیدگاهایشان است.