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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۹

ملکی:

مردم ولایی کرمان آماده خلق حماسه هستند

مردم ولایی کرمان آماده خلق حماسه هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول مجمع ادوار بسیج دانشجویی استان کرمان با اشاره به ولایتمداری و بصیرت کرمانیان گفت: حضور حداکثری در پای صندوق های رای جواب دندان شکنی به دشمنی های غرب است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول مجمع ادوار بسیج دانشجویی استان کرمان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این تشکل در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از هیچ کاندیدای خاصی حمایت نخواهد کرد.

احسان ملکی افزود: مهمترین محور فعالیت این تشکل، زمینه سازی جهت حضور حداکثری مردم و دانشجویان و نیز تبیین شاخص های انتخاب کاندیدای اصلح طبق فرمایشات امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

او با بیان اینکه این تشکل با حضور دانشجویان بسیجی فارغ التحصیل شده از دانشگاهها و مراکز آموزی عالی تشکیل شده، افزود: فرهیختگان نقش ارزنده و مهمی در ایجاد حضور آگاهانه و بصیرت مدارانه مردم در عرصه مهم انتخابات و تشکیل مجلسی قوی و مقتدر که دارای نمایندگانی برجسته، اصلح، ولایی و استکبار ستیز باشد، دارند.

وی افزود: اعضای شورای مرکزی این تشکل تا کنون جهت آشنایی با برنامه ها و دیدگاههای کاندیداها در اقدامی ابتکاری و عادلانه با تعدادی از آنها دیدار و با پرسش سوالات یکسان و بی طرفانه از مواضع سوابق و برنامه های آنها آگاه شدند.

وی اظهار داشت: این تشکل همچنین آماده برگزاری جلسه با سایر کاندیداها به منظور آگاهی از برنامه ها و دیدگاهایشان است.

کد مطلب 1547809

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