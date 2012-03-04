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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۲۳

گزارش مهر/

گلستان؛ بهشت پرواز ایران

گلستان؛ بهشت پرواز ایران

مینودشت - خبرگزاری مهر: استان گلستان به دلیل وجود تپه های سرسبز و طبیعی در مناطق مختلف، همواره تمامی قابلیتهای لازم برای ورزشهای هوایی را دارد و به دلیل داشتن سایتهای پروازی متعدد به بهشت پرواز ایران لقب گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش، هیجان و نشاط از لازمه های مهم زندگی انسان است و در دنیای امروز به دلیل رشد روزافزون زندگی ماشینی و صنعتی شدن جامعه پرداختن به آن می‌تواند باعث کاهش فشارها و استرس های روحی و روانی گردد.

ورزش پاراگلایدر یا همان پرواز هواپیمای بدون موتور ازجمله همین رشته هاست که علاوه بر نشاط و هیجان، اثرات مثبت و خوبی را برای فعالان و دوست داران این رشته به همراه دارد.

پرواز با پاراگلایدر جدیدترین، زیباترین و ساده ترین روش پرواز است و این وسیله با بهره گیری از جریان هوا و وزن به پرواز درمی آید. پاراگلایدر بال چترمانندی است که به وسیله فشار باد شکل می گیرد و با دویدن از فراز تپه ها به طرف پائین به پرواز در می آید.

جالب است بدانید که پرواز با پاراگلایدر نیاز به قدرت بدنی خاصی ندارد و تنها داشتن آمادگی جسمانی و شهامت لازم برای آن کافی است.

توسعه و گسترش ورزش پاراگلایدر مانند بیشتر هواپیماها در ابتدا کند بود، ولی بعد از مدتی نمادی از تلفیق ذوق و رویاها، باعث شد نظرات وتجارب گوناگون پروازی در کنار هم بتوانند این ورزش را با شکل کنونی اش به مرحله ظهور برسانند.

البته آغاز کار این عمل چندان خوب و آسان نبود و مانند سایر صنایع هوایی در ابتدا کاربرد نظامی داشته است.
 

یکی از مربیان مطرح و پیشکسوت رشته پاراگلایدر در گلستان، گفت: جایگاه این ورزش در سطح استان از قابلیت بالایی برخوردار است و گلستان بهشت پرواز ایران است.
 
شهاب حیدری، که علاوه برپاراگلایدر در رشته های صخره نوردی و کوهنوردی نیز تبحر فراوانی دارد؛ به همراه تمامی اعضای خانواده خویش در این بخش عاشقانه فعال است و عقیده دارد که گلستان دارای سایتهای پرواز بسیار با قابلیتهای فراوان است.

وی با اشاره به سایت نرو در علی آبادکتول، سایت مینودشت - رامیان و سایت درازنو تمامی این مناطق را علاوه بر زیبایی ها و مناظر منحصر به فرد دارای قابلیتهای ناب و خالص برای فعالان این رشته می داند.

این مربی فعال پاراگلایدر افزود: استان گلستان تنها نقطه کشور است که فعالان این رشته می توانند در تمامی فصول سال، در مناطق مختلف آن پرواز داشته باشند و این مهم یک قاعده مستثنی در کشور بشمار می آید.

حیدری، سایت هزارپیچ را دارای همه نوع شرایط پرواز دانسته و به صراحت این تپه را امن ترین و فنی ترین تپه آموزش پرواز در گلستان معرفی می کند.

وی، جایگاه ورزش پاراگلایدر در سطح کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: جایگاه استانهای تهران و مرکزی به دلیل توجه ویژه مسئولان به این ورزش بالاست، البته استان گلستان نیز با توجه به وجود داشته‌هایش در مقایسه انسانی در جایگاه خوبی قرار دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر فدراسیون کشوری در نگاه ویژه خودش تغییراتی ایجاد کند، مطمئنا استان گلستان نیز درسطوح داخلی و خارجی نیز حرفی برای گفتن خواهد داشت.
 

وی، یکی از معضلات پیش روی برای علاقه مندان و فعالان این رشته ورزشی را، گرانی چتر پرواز و بی توجهی مسئولین امر عنوان کرد و در ادامه گفت: بسیاری از فعالان این بخش که دارای قابلیت های بالای پرواز نیز بودند به دلیل گرانی بال پرواز و عدم توانایی مالی در این عرصه ریزش داشته اند و متاسفانه بعد از این از سوی مسئولان امر نیز هیچ گونه همکاری در سطح استان نداشته و ندارند.

این پیشکسوت ورزشهای هوایی یادآور شد: ما تحت نظارت فدراسیون بین المللی پرواز و زیرمجموعه تربیت بدنی هستیم و تمامی پروازها با هماهنگی مسئولان تامین شهری خواهد بود و در رابطه با برگزاری مسابقات این رشته ورزشی نیز دوره های مختلف مسابقات پاراگلایدر انسانی و سراسری داریم که در سایت های مختلف گلستان از جمله سایت مینودشت برگزار می‌گردد و استان گلستان هر ساله فستیوال مسابقات هوایی کشور را میزبانی می کند.

وی افزود: مدت زمانیست که این رشته از انحصار نیروهای نظامی خارج گشته و به صورت انجمن در آمده است و به نام فدراسیون ورزش های هوایی در دوره های متفاوت ازجمله پاراگلایدر و پاراموتور و کایت کلایدر فعالیت دارد.

حیدری در ادامه تصریح کرد: در این رشته ورزشی از حیث جنسیت مشکل خاصی وجود ندارد و خانمها نیز در سطح استان از این رشته ورزشی استقبال نموده و فعالیت دارند و هیچ مشکلی هنرجویان و فعالان پرواز را از حیث حادثه تهدید نمی‌کند و تمامی فعالیتها چه در بخش آموزش، پرواز آزمایشی و حرفه‌ای همراه با رعایت استاندرادهای حرفه‌ای است.

وی در خصوص دوره های آموزش پرواز گفت: معمولا افراد دوره های آموزشی 3 تا 6 ماهه و دوره های کوتاه مدت سه ماهه در نیمه های کوتاه و سه ماه دوم در ارتفاعات بلند مراحل مقدماتی، متوسطه و پیشرفته را می‌گذرانند.

حیدری این رشته ورزشی را علاوه بر هیجان و نشاط، نوعی اشتغال زایی و منبع کسب درآمد نیز دانست و افزود: برای دوره های مختلف نمایش به علاوه عکاسی، فیلمبرداری، تبلیغاتی و حتی حمل مسافر توریست و گردشگر با تورهای قابلیت دو نفره در حمل و نقل هوایی در این رشته ورزشی می‌توان بهره برد.

وی سایت هزار پیچ و دیگر سایت های استان را دارای جایگاه ارزشمندی برای این رشته عنوان کرد و گفت: می توان با عنایت و توجه مسئولان استانی و اجرای طرح ها و پروژه های گردشگری و مجموعه های تفریحی و اقامتی همراه با نظارت استان گلستان  را به عنوان بام زیبا و سرسبز ایران معرفی نمائیم.
 
به گزارش مهر، تحرک و ورزش فرد را از دغدغه خاطر و نگرانی های روزمره زندگی فارغ می سازد و به تدریج می توانیم اثرات مثبت آن را بر جسم، ذهن، روح و روان خود مشاهده کنیم چراکه روح سالم دربدن سالم جای دارد.
 
روی آوردن به ورزشهای مختلف و برپایی و شرکت درمسابقات ورزشی از پیشینه بلندی برخوردار است. برپایی مسابقات باستانی المپیک و ماراتن و بعدها جام جهانی و... به دلیل توجه و علاقه مندی مردم به رشته های مختلف ورزشی در طول دوران به وجود آمده اند، از این رو جایگاه ویژه و تاثیرگذار ورزش موجب به وجود آمدن رشته های خاص گردیده و به همین طریق این رشته ها شرایط ویژه و خاص خود را داراست.
 
در گلستان 250 نفر در رشته پاراگلایدر فعالند که از این تعداد 132 نفر هنرجوی وی بوده اند.
کد مطلب 1547810

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