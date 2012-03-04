به گزارش خبرنگار مهر، ورزش، هیجان و نشاط از لازمه های مهم زندگی انسان است و در دنیای امروز به دلیل رشد روزافزون زندگی ماشینی و صنعتی شدن جامعه پرداختن به آن میتواند باعث کاهش فشارها و استرس های روحی و روانی گردد.
ورزش پاراگلایدر یا همان پرواز هواپیمای بدون موتور ازجمله همین رشته هاست که علاوه بر نشاط و هیجان، اثرات مثبت و خوبی را برای فعالان و دوست داران این رشته به همراه دارد.
پرواز با پاراگلایدر جدیدترین، زیباترین و ساده ترین روش پرواز است و این وسیله با بهره گیری از جریان هوا و وزن به پرواز درمی آید. پاراگلایدر بال چترمانندی است که به وسیله فشار باد شکل می گیرد و با دویدن از فراز تپه ها به طرف پائین به پرواز در می آید.
توسعه و گسترش ورزش پاراگلایدر مانند بیشتر هواپیماها در ابتدا کند بود، ولی بعد از مدتی نمادی از تلفیق ذوق و رویاها، باعث شد نظرات وتجارب گوناگون پروازی در کنار هم بتوانند این ورزش را با شکل کنونی اش به مرحله ظهور برسانند.
البته آغاز کار این عمل چندان خوب و آسان نبود و مانند سایر صنایع هوایی در ابتدا کاربرد نظامی داشته است.
یکی از مربیان مطرح و پیشکسوت رشته پاراگلایدر در گلستان، گفت: جایگاه این ورزش در سطح استان از قابلیت بالایی برخوردار است و گلستان بهشت پرواز ایران است.
وی با اشاره به سایت نرو در علی آبادکتول، سایت مینودشت - رامیان و سایت درازنو تمامی این مناطق را علاوه بر زیبایی ها و مناظر منحصر به فرد دارای قابلیتهای ناب و خالص برای فعالان این رشته می داند.
این مربی فعال پاراگلایدر افزود: استان گلستان تنها نقطه کشور است که فعالان این رشته می توانند در تمامی فصول سال، در مناطق مختلف آن پرواز داشته باشند و این مهم یک قاعده مستثنی در کشور بشمار می آید.
حیدری، سایت هزارپیچ را دارای همه نوع شرایط پرواز دانسته و به صراحت این تپه را امن ترین و فنی ترین تپه آموزش پرواز در گلستان معرفی می کند.
وی، جایگاه ورزش پاراگلایدر در سطح کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: جایگاه استانهای تهران و مرکزی به دلیل توجه ویژه مسئولان به این ورزش بالاست، البته استان گلستان نیز با توجه به وجود داشتههایش در مقایسه انسانی در جایگاه خوبی قرار دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر فدراسیون کشوری در نگاه ویژه خودش تغییراتی ایجاد کند، مطمئنا استان گلستان نیز درسطوح داخلی و خارجی نیز حرفی برای گفتن خواهد داشت.
وی، یکی از معضلات پیش روی برای علاقه مندان و فعالان این رشته ورزشی را، گرانی چتر پرواز و بی توجهی مسئولین امر عنوان کرد و در ادامه گفت: بسیاری از فعالان این بخش که دارای قابلیت های بالای پرواز نیز بودند به دلیل گرانی بال پرواز و عدم توانایی مالی در این عرصه ریزش داشته اند و متاسفانه بعد از این از سوی مسئولان امر نیز هیچ گونه همکاری در سطح استان نداشته و ندارند.
این پیشکسوت ورزشهای هوایی یادآور شد: ما تحت نظارت فدراسیون بین المللی پرواز و زیرمجموعه تربیت بدنی هستیم و تمامی پروازها با هماهنگی مسئولان تامین شهری خواهد بود و در رابطه با برگزاری مسابقات این رشته ورزشی نیز دوره های مختلف مسابقات پاراگلایدر انسانی و سراسری داریم که در سایت های مختلف گلستان از جمله سایت مینودشت برگزار میگردد و استان گلستان هر ساله فستیوال مسابقات هوایی کشور را میزبانی می کند.
وی افزود: مدت زمانیست که این رشته از انحصار نیروهای نظامی خارج گشته و به صورت انجمن در آمده است و به نام فدراسیون ورزش های هوایی در دوره های متفاوت ازجمله پاراگلایدر و پاراموتور و کایت کلایدر فعالیت دارد.
حیدری در ادامه تصریح کرد: در این رشته ورزشی از حیث جنسیت مشکل خاصی وجود ندارد و خانمها نیز در سطح استان از این رشته ورزشی استقبال نموده و فعالیت دارند و هیچ مشکلی هنرجویان و فعالان پرواز را از حیث حادثه تهدید نمیکند و تمامی فعالیتها چه در بخش آموزش، پرواز آزمایشی و حرفهای همراه با رعایت استاندرادهای حرفهای است.
وی در خصوص دوره های آموزش پرواز گفت: معمولا افراد دوره های آموزشی 3 تا 6 ماهه و دوره های کوتاه مدت سه ماهه در نیمه های کوتاه و سه ماه دوم در ارتفاعات بلند مراحل مقدماتی، متوسطه و پیشرفته را میگذرانند.
حیدری این رشته ورزشی را علاوه بر هیجان و نشاط، نوعی اشتغال زایی و منبع کسب درآمد نیز دانست و افزود: برای دوره های مختلف نمایش به علاوه عکاسی، فیلمبرداری، تبلیغاتی و حتی حمل مسافر توریست و گردشگر با تورهای قابلیت دو نفره در حمل و نقل هوایی در این رشته ورزشی میتوان بهره برد.
وی سایت هزار پیچ و دیگر سایت های استان را دارای جایگاه ارزشمندی برای این رشته عنوان کرد و گفت: می توان با عنایت و توجه مسئولان استانی و اجرای طرح ها و پروژه های گردشگری و مجموعه های تفریحی و اقامتی همراه با نظارت استان گلستان را به عنوان بام زیبا و سرسبز ایران معرفی نمائیم.
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