تولید واکسن گامبرو در کشور 5 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هادی فامیل قدکچی صبح پنجشنبه در نشست خبری که به مناسبت حضور رئیس جمهوری در این موسسه و افتتاح طرحهای کشاورزی برگزار شده بود، اظهار داشت: واکسن جدید گامبرو علیه بیماری بورس عفونی پرندگان عمل می کند و تاکنون این واکسن از خارج وارد می شده است.

وی ادامه داد: با تلاش محققان این موسسه و پس از ساعتها کار تحقیقاتی واکسن جدید گامبرو تولید شد.

قدکچی یادآور شد: واکسن گامبرو از نوع زنده است و ورود آن از خارج کشور برای تامین این فرآورده دارویی موجب خروج میزان زیادی ارز از کشور می شده است.

وی ادامه داد: سالانه یک و نیم میلیارد دوز میزان واردات این دارو به کشور بوده است که با ساخت آن در داخل از واردات این میزان واکسن بی نیاز شده ایم.

قدکچی گفت: با ساخت واکسن جدید گامبرو در کشور سالانه پنج میلیون دلار صرفه جویی ارزی در کشور صورت می گیرد.

وی از توان بالای موسسه رازی در تولید واکسن و سرم در کشور و در خاورمیانه خبر داد و ابراز امیدواری کرد: به زودی شاهد موفقیتهای پیش از پیش در صنعت تولید واکسن در کشور باشیم.

رئیس جمهوری دقایقی دیگر برای رونمایی از این واکسن وارد موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی می شود.