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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۰

تولید واکسن گامبرو در کشور 5 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی دارد

تولید واکسن گامبرو در کشور 5 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی دارد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: با تولید واکسن گامبرو که علیه بیماری بورس پرندگان عمل می کند سالانه پنج میلیارد دلار صرفه جویی ارزی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هادی فامیل قدکچی صبح پنجشنبه در نشست خبری که به مناسبت حضور رئیس جمهوری در این موسسه و افتتاح طرحهای کشاورزی برگزار شده  بود، اظهار داشت: واکسن جدید گامبرو علیه بیماری بورس عفونی پرندگان عمل می کند و تاکنون این واکسن از خارج وارد می شده است.

وی ادامه داد: با تلاش محققان این موسسه و پس از ساعتها کار تحقیقاتی واکسن جدید گامبرو تولید شد.

قدکچی یادآور شد: واکسن گامبرو از نوع زنده است و ورود آن از خارج کشور برای تامین این فرآورده دارویی موجب خروج میزان زیادی ارز از کشور می شده است.

وی ادامه داد: سالانه یک و نیم میلیارد دوز میزان واردات این دارو به کشور بوده است که با ساخت آن در داخل از واردات این میزان واکسن بی نیاز شده ایم.

قدکچی گفت: با ساخت واکسن جدید گامبرو در کشور سالانه پنج میلیون دلار صرفه جویی ارزی در کشور صورت می گیرد.

وی از توان بالای موسسه رازی در تولید واکسن و سرم در کشور و در خاورمیانه خبر داد و ابراز امیدواری کرد: به زودی شاهد موفقیتهای پیش از پیش در صنعت تولید واکسن در کشور باشیم.

رئیس جمهوری دقایقی دیگر برای رونمایی از این واکسن وارد موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی می شود.

کد مطلب 1547813

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