احمدی نژاد وارد کرج شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد صبح پنجشنبه در راس هیئتی به منظور افتتاح پروژه های مسکن مهر و رونمایی از واکسن جدید دامی موسسه واکسن و سرم سازی رازی وارد کرج شد.

در این سفر یک روزه قرار است شش هزار و 700 واحد مسکن مهر با حضور رئیس جمهور افتتاح و از واکسن جدید دامی با نام علمی گامبرو تولید محققان موسسه واکسن و سرم سازی رازی کرج رونمایی شود.



احمدی نژاد در گام نخست، پروژه های مسکن مهر در شهرک ابریشم و ماهدشت را افتتاح می کند و بعد از آن برای رونمایی از واکسن مخصوص دام به موسسه واکسن و سرم سازی رازی می رود.



این سفر از سفرهای استانی رئیس جمهور محسوب نمی شود و قرار است احمدی نژاد یک بار دیگر و پیش از آغاز سال 91 این بار به اتفاق هیئت دولت در قالب سفرهای دور چهارم وارد استان البرز شود.

