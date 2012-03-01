تاکیدات رهبر انقلاب برای حضور حداکثری در انتخابات از روی درایت است

آیت الله ذکرالله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتخابات مجلس نهم امسال بسیار متفاوت تر از سالهای گذشته است و چشم جهانیان به این انتخابات دوخته شده است.

استاد حوزه و دانشگاه کرمانشاه تاکید کرد: بسیاری از رسانه های بیگانه از ماههای پیش با برنامه ای منسجم سعی در تبلیغ علیه انتخابات و کاستن از سطح مشارکت مردم در این انتخابات را دارند.

نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری در دور سوم گفت: حضور مردم در این دوره از انتخابات مجلس می تواند خط بطلانی باشد بر تمامی تبلیغات و به ظاهر پیش بینی های بیگانگان از حضور کم رنگ مردم در انتخابات مجلس.

آیت الله احمدی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب به دقت حرکت های دشمنان را رصد می کنند و کوچکترین توطئه کشورهای استعمارگر را به خوبی درک می کنند، لذا تاکیدات معظم له برای حضور حداکثری در انتخابات از روی بینش و درایت ایشان است.

وی گفت: حضرت آیت الله خامنه ای به خوبی می دانند که دشمنان منتظر این لحظه هستند که بین ملت و نظام فاصله بیاندازند به همین خاطر بسیاری از عوامل خود فروخته داخلی و خارجی را علیه ملت ایران بسیج کرده اند.

رئیس کل سابق دادگستری استان کرمانشاه، همدان و هرمزگان افزود: حضورمردم در پای صندوقهای رای امری واجب و ملی است و مردم در انتخاب نمایندگان به مجلس مکلفند که بهترین و اصلح ترین گزینه ها را انتخاب کنند.

آیت الله احمدی در پایان گفت: بی شک حضور پرشور و حداکثری فردای مردم استان کرمانشاه در پای صندوقهای رای به خاطره ای به یاد ماندنی و بی نظیر در تاریخ این آب و خاک مبدل خواهد شد.