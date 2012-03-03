"دیمه" چشمه ای جوشان دردامنه زردکوه بختیاری/ آب چشمه سوغات روستا

به گزارش خبرنگار مهر، چشمه دیمه در منطقه کوهرنگ در مجاورت روستایی به همین نام قرار دارد.
روستای دیمه از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال بختیاری است که با مختصات جغرافیایی 50 درجه و 13 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی، در 10 کیلومتری شمال شرقی چلگرد و در 100 کیلومتری شهرکرد قرار دارد.
این روستا از اطراف به کوهها و دشتها محدود میشود.
روستای کوهستانی دیمه از سطح دریا، در حدود دو هزار و 240 متر ارتفاع دارد واقلیم آن در بهار و تابستان معتدل و در زمستان سرد و برفگیر است.
چشمه دیمه
دیمه از ییلاقهای عشایر بختیاری بوده که در قرن اخیر به روستا تبدیل شده است و چشمه دیمه معروفترین اثر طبیعی این روستاست و از تفرجگاههای طبیعی استان به شمار میرود.
در پیرامون این روستا چند اثر تاریخی با نامهای باستانی و اساطیری به جا مانده، جاذبههای طبیعی این روستا بسیار زیاد هستند که می توان به دشت لاله های واژگون اشاره کرد.
دشت لاله که از زیباییهای منحصر به فرد روستاست و در فصل بهار با دو نوع لالههای واژگون سرخ و زرد مناظر شگفتانگیز و وصفناپذیری را پدید میآورند.
چشمه دیمه یکی دیگر از زیباترین مناطق بکر و گردشگری روستای دیمه است.
چشمه دیمه با اهمیتترین و زیباترین جاذبه طبیعی روستا است و اطراف این چشمه مراتع حاصلخیز، درختان بلند بلوط، کیکم و سایر درختان سردسیری، قامت برافراشتهاند.
این چشمه سر چشمه ی اصلی زاینده رودقبل ازایجاد تونلهای کوهرنگ و در 12 کیلو متری چلگرد و تا مرکز استان 85 کیلو متر فاصله دارد.
این مکان به دلیل دارا بودن فضاهای سرسبز و خرم و راه دسترسی آسفالته و سرویس بهداشتی و سکوی نشیمن اطراف خود از دیر باز به عنوان یکی از تجمع گاه های ایلات و عشایر بختیاری و گردشگران شناخته شده است.
به گفتة کارشناسان آبهای معدنی، آب چشمه دیمه بهترین یکی از بهترین آبهای آشامیدنی شناخته شده در جهان است و در پیرامون روستای دیمه چشمههای دیگری نیز وجود دارد، که حواشی جذاب و سرسبزی دارند.
مردم روستای دیمه و اهالی شهرستان کوهرنگ اعتقاد زیادی به خواص درمانی این چشمه دارند.
ساختن شهرک صنعتی تخصصی آب در مجاور این چشمه به خاطر معدنی بودن و کیفیت بالای آب این چشمه است.
بخشدار مرکزی کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چشمه دیمه یکی از مناطق گردشگری و زیبای شهرستان کوهرنگ است.
ستار فرهادی نیا گفت: این چشمه یکی از سرشاخه های اصلی رودخانه زاینده رود است ودارای آب بسیار زیادی است.
وی بیان داشت: معدنی بودن آب یکی از ویژگیهای خاص این چشمه است و یکی از بهترین آبهای معدنی جهان به شمار می رود.
بخشدار مرکزی کوهرنگ تاکید کرد: در فصل بهار و تابستان مسافران زیادی از این منطقه بکر گردشگری دیدن می کنند و از زیبایی آن لذت می برند.
فرهادی نیا اذعان داشت: وجود آلاچیق، سرویسهای بهداشتی مجهز، پارکینگ و جاده دسترسی آسفالته از امتیازات این کانون گردشگری است.
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