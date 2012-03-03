"دیمه" چشمه ای جوشان دردامنه زردکوه بختیاری/ آب چشمه سوغات روستا

به گزارش خبرنگار مهر، چشمه دیمه در منطقه کوهرنگ در مجاورت روستایی به همین نام قرار دارد.

روستای دیمه از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال بختیاری است که با مختصات جغرافیایی 50 درجه و 13 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی، در 10 کیلومتری شمال شرقی چلگرد و در 100 کیلومتری شهرکرد قرار دارد.

این روستا از اطراف به کوه‌ها و دشت‌ها محدود می‌شود.

روستای کوهستانی دیمه از سطح دریا، در حدود دو هزار و 240 متر ارتفاع دارد واقلیم آن در بهار و تابستان معتدل و در زمستان سرد و برفگیر است.

چشمه دیمه

دیمه از ییلاقهای عشایر بختیاری بوده که در قرن اخیر به روستا تبدیل شده است و چشمه دیمه معروف‌ترین اثر طبیعی این روستاست و از تفرجگاه‌های طبیعی استان به شمار می‌رود.

در پیرامون این روستا چند اثر تاریخی با نام‌های باستانی و اساطیری به جا مانده، جاذبه‌های طبیعی این روستا بسیار زیاد هستند که می توان به دشت لاله های واژگون اشاره کرد.

دشت لاله که از زیبایی‌های منحصر به فرد روستاست و در فصل بهار با دو نوع لاله‌های واژگون سرخ و زرد مناظر شگفت‌انگیز و وصف‌ناپذیری را پدید می‌آورند.

چشمه دیمه یکی دیگر از زیباترین مناطق بکر و گردشگری روستای دیمه است.

چشمه دیمه با اهمیت‌ترین و زیباترین جاذبه طبیعی روستا است و اطراف این چشمه مراتع حاصلخیز، درختان بلند بلوط، کیکم و سایر درختان سردسیری، قامت برافراشته‌اند.

این چشمه سر چشمه ی اصلی زاینده رودقبل ازایجاد تونلهای کوهرنگ و در 12 کیلو متری چلگرد و تا مرکز استان 85 کیلو متر فاصله دارد.

این مکان به دلیل دارا بودن فضاهای سرسبز و خرم و راه دسترسی آسفالته و سرویس بهداشتی و سکوی نشیمن اطراف خود از دیر باز به عنوان یکی از تجمع گاه های ایلات و عشایر بختیاری و گردشگران شناخته شده است.

مناظر زیبا و چشمگیر و فضاسازی اطراف چشمه، این مکان را در ردیف زیباترین گردشگاههای شهرستان کوهرنگ، استان و کشورقرار داده است.

هم اکنون جوشش آب دراین چشمه با حجم زیاد و زلالی آب از زیبایی های خیر کننده این چشمه است.

وجود جلبکهای سبز در این چشمه یکی از زیبایی های منحصر به فردی است که این چشمه را دیدنی تر کرده است.

آب چشمه سوغات روستا

معدنی بودن و معروفیت آب این چشمه موجب شده است که مسافرانی که به دیدن روستا و چشمه دیمه می آیند با خود آب این چشمه را به سوغات می برند.

آب این چشمه از گوارا ترین آبهای جهان است و خواص درمانی نیز دارد از جمله جلوگیری از پوسیدگی دندان و درمان سنگ کلیه.