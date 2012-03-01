آنچه مردم کرمان از خانه ملت می خواهند/ کرمان در آستانه خلق حماسه

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات مجلس نهم در حالی برگزار می شود که در کرمان یک میلیون و 822 هزار نفر برای رای دادن واجد شرایط هستند که از این تعداد 155 هزار و 500 نفر رای اولی هستند.

بی تردید رای دهندگان بر اساس شاخص هایی که مورد نظرشان هست کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کرده و توقع دارند که فرد مورد نظرشان بعد از ورود به بهارستان به نمایندگی از آنها اقداماتی را انجام دهد. آنچه در ادامه می آید بخشی از خواسته های اقشار مختلف کرمانی از نمایندگان مجلس است.

حل معضل بیکاری؛ خواسته رای اولیهای کرمانی

یکی از جوانان کرمانی که جزو رای اولیهاست، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که چه توقعی از نماینده خود در مجلس دارد، اظهار می دارد: کسانی که به مجلس می روند باید در مدت نمایندگی خود، همواره منافع مردم حوزه انتخابیه خود را در نظر بگیرند.

حمید وکیلی می افزاید: بسیاری از جوانان کرمانی در حال حاضر مشکل اشتغال دارند و از نماینده ای که به مجلس می رود می خواهیم برای حل این مشکل گام بردارد.

عکس تزئینی است

وی همچنین بیان می دارد: نماینده مجلس باید شجاع باشد و منافع شخصی خود را بر منافع جمع ترجیح ندهد.

یکی دیگر از رای اولیهای کرمانی در پاسخ به این سوال، می گوید: نماینده مجلس باید برای حل مشکلات اقتصادی مردم اقدامات لازم را انجام دهد.

وی که نمی خواهد نامی از او در گزارش آورده شود، اظهار می دارد: استان کرمان از لحاظ ظرفیتهای اقتصادی در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد اما با این وجود نتوانسته در زمینه مسایل اقتصادی پیشرفت مناسبی داشته باشد.

وی می افزاید: نمایندگان باید در این خصوص اقدام جدی انجام دهند تا کرمان بتواند به جایگاه مناسب خود دست یابد.

فرزاد جاهدی یکی دیگر از رای اولیهای کرمانی است. وی هم مانند دیگر جوانان هم سن و سال خود از نماینده ای که به مجلس می رود می خواهد تا حل مشکل اشتغال جوانان استان کرمان را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

وی می افزاید: ما با هزار امید و آرزو به دانشگاه می رویم تا بتوانیم در آینده برای خود شغل مناسبی دست و پا کنیم اما وقتی آمار بیکاری را می بینیم دلسرد می شویم.

وی بیان می دارد: توقع ما از همه نمایندگان مجلس این است تا شرایط لازم برای ورود جوانان به بازار کار را فراهم کنند.

تقریبا همه رای اولی ها در کرمان به این امید پای صندوقهای رای می روند تا در آینده جزو آمار بیکاران استان محسوب نشوند و می خواهند تا نمایندگان مجلس برای حل معضل بیکاری در کرمان چاره ای بیندیشند.

کرمان به جایگاه واقعی خود برسد

خبرنگار مهر با یکی از فرهنگیان کرمانی هم گفتگو کرد.

وی که خود را منصور رضوانی معرفی می کند در خصوص خواسته خود از نمایندگان مجلس می گوید: فردی که به عنوان وکیل مردم به مجلس می رود باید از هر نظر مدافع حقوق مردم حوزه انتخابیه خود باشد.

وی می افزاید: استان کرمان جوانان بسیار با استعدادی دارد که متاسفانه آن گونه که شایسته آنهاست، حمایت نمی شوند.

وی ادامه می دهد: به نظر من نمایندگان باید بر روی مسایل و مشکلات جوانان متمرکز شوند چرا که در حال حاضر این قشر که سرمایه های اصلی کشور محسوب می شوند، شرایط چندان مناسبی ندارند.

یکی دیگر از همکاران وی هم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار می دارد: به نظر من، اگر مشکلات اقتصادی مردم حل شود بقیه مسایل نیز خود به خود حل خواهد شد و نماینده ای که به مجلس می رود باید در این زمینه برنامه ریزی کند.

منافع رای دهندگان اولویت اول نماینده باشد

اما خواسته زنان کرمانی از نماینده منتخبشان در مجلس؛ فاطمه رحیمی خانه دار است و مادر 4 فرزند.

او می گوید: نماینده ای که به مجلس می رود، باید درد مردم را بفهمد کسی که همیشه در زندگی خود در رفاه و آسایش بوده نمی تواند مشکلات مردم را به طور واقعی حل کند.

وی می افزاید: متاسفانه آسیب های اجتماعی در جامعه زیاد شده و خانواده ها بسیار نگران فرزندان خود هستند؛ خواسته ما از همه نمایندگان این است که شرایطی را فراهم کنند تا جوانان ما علاف و بی انگیزه نشوند تا گرفتار اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی نشوند.

زهرا حیدری هم خانه دار و مادر 4 فرزند است. وی می گوید: خواسته من از نماینده ای که به مجلس می رود این است که با همدلی با سایر مسئولین کاری کند مردم دلهره نداشته باشند.

این شهروند کرمانی نیز نگران آینده فرزندان خود بوده و اظهار می دارد: نسل جدید ما خواسته های متفاوتی دارد و خیلی هم اهل صبوری نیست از آن طرف هم اگر شرایط برایشان فراهم شود می تواند بهترین کارآیی را داشته باشد؛ نمایندگان مجلس باید برای فراهم کردن این شرایط و بروز این استعدادها نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

یکی دیگر از زنان جوان کرمانی هم در پاسخ به این سوال می گوید: من تنها خواسته ای که از یک نماینده دارم این است که به جای فکر کردن به صندلی ریاست و منافع خود و دیگران به مشکلات جوانان فکر کند.

نمایندگان با هم همدل و متحد باشند

یکی دیگر از شهروندان کرمانی که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد است، در پاسخ به این سوال می گوید: بیشتر مردم در حال حاضر به دنبال رفع مشکلات اقتصادی خود هستند و به نظر من اگر همه نمایندگان با هم همدل باشند و به جای تفرقه به قول معروف بر سر یک میز بنشینند با همفکری می توانند همه مشکلات را حل کنند.

وی تصریح می کند: تنها خواسته من از نمایندگانی که به مجلس می روند وحدت و همدلی با یکدیگر است.

جسارت به همراه نجابت

مرتضی ایرانمنش هم از کسبه بازار کرمان است. وی در پاسخ به این سوال می گوید: به نظر من نماینده ای که به مجلس می رود باید شجاعت و قدرت جسارت بالایی داشته باشد.

وی می افزاید: کرمانیها همیشه به نجابت معروف بوده اند و به خاطر همین اخلاق، خیلی وقتها نتوانسته اند حق خود را بگیرند؛ نمایندگانی که به مجلس می روند هم برخاسته از دل این جامعه هستند اما باید در قوه مقننه به جای نجابت جسارت داشته باشند تا بتوانند از حق مردم به خوبی دفاع کنند.

ممانعت از کوچ نخبه های کرمانی

محمد اسدی اما در گفتگو با خبرنگار مهر از نمایندگان کرمان در مجلس می خواهد تا از لحاظ عمرانی این استان پهناور را به جایگاه واقعی خود برسانند.

وی می گوید: کرمان منابع زیادی برای تولید ثروت دارد مثل ذخایر معدنی و محصولات کشاورزی که منفعت چندانی از این سرمایه ها به مردمان خود استان نمی رسد. اسدی ادامه می دهد: مهمتر از آن نیروی انسانی کارآمدی است که کرمان دارد؛ در حوزه های مختلف اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ... اما همه این سرمایه ها از کرمان کوچ کرده اند. به نظر من وظیفه نمایندگان مجلس و دیگرمسئولین است که کرمان را از لحاظ عمرانی به جایی برسانند که این افراد به زادگاه خود برگردند و پایتخت نشینی را به بودن در زادگاه خود ترجیح ندهند.

عملی کردن وعده ها

یکی دیگر از شهروندان کرمانی که کارمند یکی از دستگاهها دولتی است می گوید: نمایندگان مجلس نباید در پی عدد و رقم و آمار برای پر کردن صفحات دفتر عملکرد خود باشند بلکه بهترین کار جامه عمل پوشاندن به طرحها و برنامه های خود و یا حتی نمایندگان پیشین خود است.

وی که نمی خواهد نامی از او در گزارش آورده شود، اظهار می دارد: در حال حاضر ما ایده ها و طرحهای زیادی در استان کرمان در بخشهای مختلف داریم که تقریبا نیمی از آنها روی کاغذ باقی مانده است و 50 درصد بقیه هم نیمه کاره رها شده؛ در کرمان جدیت و پشتکار برای کارها وجود ندارد و به عقیده من اگر نماینده ای بخواهد در حال حاضر مردم را راضی کند، بهترین کار همین است که به وعده های داده شده چه از سوی خود چه دیگران جامه عمل بپوشاند.

جو عمومی استان کرمان هم اکنون جوی کاملا انتخاباتی و همراه با حضور گسترده در انتخابات است و بنا به پیش بینی کارشناسان به نظر می رسد روز جمعه شاهد رکورد شکنی مردم کرمان در خصوص شرکت در انتخابات باشیم.