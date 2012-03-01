انتخابات اوج نمایش اراده ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: مشارکت عمومی مردم در روز حماسی و ملی 12 اسفند همچون همیشه بیانگر تجدید پیمان دوباره‌ ملت بزرگ ایران با آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و انقلاب اسلامی است.

این بیانیه ضمن دعوت مردم برای حضور حداکثری خود در پای صندوق های رای، می‌افزاید: مشارکت در امرسرنوشت ساز انتخابات به معنای اهمیت دادن به آینده خود و فرزندان‌مان است و حضور گسترده و انتخاب آگاهانه باعث آبادانی، رشد و توسعه میهن عزیز و اسلامی مان خواهد شد.

این بیانیه ضمن تاکید بر بی‌تاثیر بودن تحریم‌ها و تهدیدات اخیر کشورهای غربی برای کمرنگ جلوه‌دادن نقش مردم ایران در تعیین سرنوشت کشور و حکومت خود، اعلام کرده است: فتنه‌انگیزی‌ و تحریم‌های اقتصادی و صنعتی و... نه تنها باعث یاس و دلسردی مردم نسبت به نظام و انقلاب نشده بلکه سبب انسجام و استواری عزم و اراده بیشتر آنان شده است.

این بیانیه از تمام اقشار ملت ایران به ویژه روزنامه نگاران، خبرنگاران و اهالی و اصحاب رسانه استان گلستان می‌خواهد تا با توجه به جایگاه حساس و حرفه‌ای خود باردیگر اهمیت نقش حیاتی رسانه، قلم و اهالی فرهنگ را در راستای انتخاب افراد متعهد و اصلح، به نمایش بگذارد و به رشد و تعالی همه جانبه جامعه یاری رساند.

در پایان این بیانیه آمده است؛ اعضای انجمن روزنامه نگاران استان گلستان ضمن حضور درپای صندوق های رای، براساس رسالت خطیر خود حماسه بزرگ ملت ایران و به خصوص حضور پرشکوه مردم استان را به صورت وی‍ژه انعکاس خواهند داد.