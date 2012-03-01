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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۰

سخنگوی جهاد اسلامی:

مصر فشارها را بر رژیم صهیونیستی افزایش دهد

مصر فشارها را بر رژیم صهیونیستی افزایش دهد

سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین خواستار فشارهای بیشتر به ویژه از جانب مصر بر رژیم صهیونیستی برای آزادی اسیر زن فلسطینی که از چندی قبل دست به اعتصاب غذا زده است شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "داود شهاب" گفت: اشغالگران با وجود اعتصاب غدای "هناء الشلبی" همچنان به بازداشت وی ادامه می دهند.

وی ضمن انتقاد از عدم همبستگی لازم از سوی کشورهای عربی و بین المللی خواستار برگزاری راهپیمایی ها و فعالیتهای دیگر در راستای همبستگی با اسیر وابسته به جهاد اسلامی شد.

شهاب با اشاره به رایزنی گسترده ای که این گروه با تشکیلات خودگردان و مصر درباره موضوع الشلبی انجام داده است خواستار افزایش فشارها به ویژه از جانب مصر بر رژیم صهیونیستی برای آزادی این اسیر زن فلسطینی شد.

شایان ذکر است که هناء الشلبی 28 ساله متولد منطقه برقین در استان جنین در شمال کرانه باختری از حدود چهارده روز قبل دست به اعتصاب غذا در اعتراض به ادامه بازداشت اداری اش زده است.

کد مطلب 1547823

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