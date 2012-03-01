رئیس جمهور 6700 واحد مسکن مهر البرز را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهوری صبح پنجشنبه در قالب سفر یک روزه به استان البرز ابتدا به ماهدشت شهرستان کرج محل اجرای بخشی از پروژه مسکن مهر استان رفت.

از ساعتها پیش از ورود رئیس جمهور مردم و ساکنان مسکن مهر ماهدشت منتظر حضور وی و دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری بودند.

مسئولان دست اندرکار استان نیز با زیباسازی محوطه مسکن مهر ماهدشت؛ شستشوی خیابانها و آسفالت معابر منتهی به محل اجرای مراسم، زمینه برگزاری مراسم افتتاحیه را فراهم کردند.

رئیس جمهوری روز جاری با حضور در ماهدشت تعداد شش هزار و 700 واحد مسکن مهر استان را افتتاح کرد و به صورت نمادین سند دو واحد مسکونی مهر را نیز با سر زدن به این واحدها به ساکنان آنها داد.

محمود احمدی نژاد در این مراسم در گفتگوی صمیمی با ساکنان این منطقه مشکلات آنها را شنید و برای رفع مشکلات قول مساعد داد.

وی همچنین با توجه به تجمع شمار زیادی از مردم برای دیدار با وی دقایقی را در جمع مردم منطقه ماهدشت حاضر شد و با آنها گفتگو کرد.

در این دیدار نبود زیرساختهای مناسب شهری به ویژه در مناطق تازه تاسیس مسکن مهر از سوی شهروندان مطرح شده و رئیس جمهوری خواهان رفع این مشکلات و فراهم کردن امکانات مورد نیاز مردم از سوی مسئولان استان شد.

وی از خانه دار شدن شش هزار و 700 خانوار در این استان به واسطه اجرای طرح مسکن مهر ابراز خرسندی کرد .

وی پس از افتتاح این تعداد واحد برای رونمایی از چند طرح تحقیقاتی راهی موسسه تحقیقات و اکسن و سرم سازی رازی شد.