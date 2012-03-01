مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنجشنبه کشور

ایران :

رهبر معظم انقلاب به مناسبت انتخابات نهمین دوره مجلس تاکید کردند: حضور در انتخابات همراهی با نظام، سیلی به استکبار

معاون توسعه انسانی رئیس جمهور: ادارات دولتی 27 و 28 اسفند را به کارمندان مرخصی بدهند

رئیس ستاد انتخابات سازمان ثبت احوال اعلام کرد: 48 میلیون و 288 هزار نفر واجد شرایط رای دادن

تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی: ملت روز جمعه سیلی سختی به استکبار می زند

پیامدهای اجرای ناگهانی هدفمندی دوم

در برنامه پارک ملت مطرح شد؛ دعوت قالیباف از مردم برای حضور حماسی در انتخابات

جام جم :

رهبر معظم انقلاب: فردا ملت عزم خود را به رخ می کشد

جزئیات اعزام متقاضیان عمره تا 5 سال آینده

افتتاح نخستین جشنواره مد و لباس فجر

جوان:

رهبر معظم انقلاب در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی: ملت ایران جمعه سیلی سخت تری به چهره استکبار می زند

48 میلیون و 288 هزار و 799 ایرانی واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند؛ برای رای دادن هم شناسنامه هم کارت ملی



حمایت:

رهبر معظم انقلاب: ملت، در روز جمعه سیلی سختی به چهره استکبار می زند

دعوت رئیس قوه قضائیه برای حضور پرشور در انتخابات

4 میلیون نفر رای اولی هستند



خراسان:

رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران: ملت ایران در انتخابات روز جمعه سیلی سخت تری از 22 بهمن به چهره استکبار خواهد زد

هیلاری کلینتون: برخی کشورها قادر نیستند بلافاصله واردات نفت از ایران را قطع کنند

گمانه ها درباره میزان افزایش دستمزد کارگران



دنیای اقتصاد:

تاکید مقام معظم رهبری بر حضور در انتخابات: مردم اراده خود را به رخ دشمن بکشند

مرکز تحقیقات "دنیای اقتصاد" بررسی می کند؛ سناریوهای آینده اقتصاد جهان

سقوط ناگهانی طلای جهانی



شرق:

مقام معظم رهبری با اشاره به انتخابات فردا: ملت اراده مستحکم خود را به رخ دشمن خواهد کشید

وزیر امور خارجه آمریکا در مجلس سنا: ایران برای تولید بمب اتمی تصمیمی نگرفته است

انتخابات مجلس فردا برگزار می شود؛ 3454 نامزد؛ 290 کرسی



فرهیختگان:

رهبر معظم انقلاب: ملت سیلی سختی به چهره استکبار می زند

دعوت شخصیت های مختلف از مردم برای شرکت در انتخابات

قیمت نفت به 123 دلار رسید؛ صف نفتکش ها برای خرید نفت ایران



قدس:

رهبر معظم انقلاب با اشاره به انتخابات فردا: این بار، ملت سیلی سخت تری به استکبار خواهد زد

صف نفتکش ها برای خرید نفت ایران

گزارش خبرنگار اعزامی قدس؛ حلقه محاصره گروه های معارض در سوریه تنگ تر می شود



کیهان:

رهبر انقلاب با دعوت به حضور حداکثری در انتخابات تبیین فرمودند: رای فردا ضربه دیگری به استکبار

اعتراف به شکست تحریم نفتی ایران، کلینتون: برخی متحدان به حرف ما گوش نمی دهند

بر اساس مصوبه کنگره؛ هر گونه تجمع اعتراضی مقابل کاخ سفید ممنوع شد!



وطن امروز:

دوازده اسفند یکهزار و سیصد و نود هجری شمسی؛ رای به شهدای هسته ای

حداد عادل: حضور مردم در 12 اسفند چشمگیر خواهد بود

آیت الله مهدوی کنی: حضور اصولگرایان در لیست های اصلاح طلبان درست نیست

ملت ما:

حضرت آیت الله خامنه ای: ملت، در روز جمعه سیلی سختی به چهره استکبار می زند

عبدالحسین روح الامینی: راه اصلاح امور جامعه جز از صندوق آرا نیست

اعتراف کلینتون به مشکلات به وجود آمده در پی تحریم نفتی ایران

همشهری:

رهبر معظم انقلاب در آستانه انتخابات مجلس نهم: ملت ایران روز جمعه سیلی سختی به چهره استکبار می زند

قالیباف اظهار امیدواری کرد: اصولگرایی کارآمد و عقلانی گفتمان حاکم بر مجلس نهم

تغییرات آب و هوایی در راه است؛ بازگشت بارندگی و موج سرما از امروز