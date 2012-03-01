24 فیلم سینمایی از تلویزیون پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "روز سوم" به کارگردانی محمد حسین لطیفی و با بازی باران کوثری ، پوریا پورسرخ، برزو ارجمند، مجید یاسر، مهدی صبایی و شهرام قائدی پنجشنبه 11 اسفند ماه ساعت 22 ازشبکه یک سیما پخش می‌شود. فیلمنامه این اثر توسط مهدی سجاده چی نوشته شده و علیرضا جلالی تهیه کنندگی آن را بر عهده داشته است. "روز سوم" روایت گر داستان برادری است که در شرایط بسیار سخت و پیچیده ای مجبور می‌شود، خواهر کوچک خود را در زیر خاک پنهان کند تا بتواند شبانه از میان نیروهای بعثی عراق که خانه را محاصره کرده‌اند، فراری دهد.

انیمیشن "توستر شجاع به مدرسه می‌رود" پنجشنبه 11 اسفند ماه ساعت 14:30از شبکه دو سیما پخش می‌شود. درخلاصه داستان انیمیشن آمده: دانشجوی دامپزشکی مشغول نوشتن پایان نامه تحصیلی خود است. او تعدادی حیوان را نیز که مورد آزار دیگران قرار داشتند از خیابان‌ها یا خانه‌های آنان جمع کرده و دراتاقی به همراه وسایل برقی خود نگهداری و درمان می‌کند .دراثر اختلال در جریان برق کلیه اطلاعات رایانه‌ای مربوط به پایان نامه دانشجویی جوان پاک می‌شود. این انیمیشن به کارگردانی روبرت سی رامیرز و تهیه کنندگی دونالد کوشنرمحصول سال 1998 درکشور آمریکا ساخته شده است.

فیلم تلویزیونی "کمی دورتر" به کارگردانی مجید اسماعیلی و تهیه کنندگی سید روح اله حجازی جمعه 12 اسفند ماه ساعت 23 از شبکه دو سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان این فیلم با بازی حشمت اله قاسمی، محمد بزرگمهر و علیرضا وحیدی نیا آمده: فرخ و منیر زوج سالخورده‌ای هستند که 30 سال است در ایستگاهی دورافتاده سوزنبان قطار هستند. پیرزن (منیر) آرزوی زیارت حضرت معصومه را دارد، اما تا به حال نتوانسته همسرش را تنها بگذارد، تا این که در شب تولد حضرت معصومه (س) خوابی می‌بیند که سرآغاز اشتیاق او برای زیارت حرم ایشان در قم است.

فیلم سینمایی "دادا" به کارگردانی ایرج قادری و تهیه کنندگی مهدی احمدی پنجشنبه 11 اسفند ماه ساعت 23:30 از شبکه سه سیما پخش­ خواهد شد. درخلاصه داستان فیلم با بازی ایرج قادری، فخری خوروش و جمشید مشایخی آمده: " دادا " به هنگام ازدواج به "خان" قطعه زمینی را می‌دهد تا مزاحم او نشوند، ولی پسرانش به مجلس عروسی او می‌آیند و "دادا" از این قضیه خشمگین می‌شود و در صدد انتقام از او بر می‌آید.

فیلم سینمایی "آخرین قطار" به کارگردانی دیگوآرسواگو جمعه 12 اسفند ماه ساعت12:30 از شبکه چهارسیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده: چند پیر مرد بازنشسته که بیشتر آنها بازنشسته‌های شرکت راه آهن هستند، دوستی نزدیکی با همدیگر دارند و صاحب تشکیلات و انجمنی به نام دوستان راه آهن هستند. آنها با خبر می‌شوند یک جوان ساده و تازه به دوران رسیده و پولدار می‌خواهد آخرین لوکوموتیو تاریخی که متعلق به قرن نوزدهم اروگوئه است را به یک کارگردان هالیوودی آمریکا بفروشد. "آخرین قطار" با بازی فدریکو لوپی ، هکتور آلتریو و په په سوریانو ، محصول مشترک کشورهای اروگوئه ، آرژانتین و اسپانیا در سال 2002 ساخته شده است.

فیلم سینمایی "اقاقیا" جمعه 12 اسفند ماه ساعت 20:30 در قالب برنامه "سینما 4" از شبکه چهار سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده: "تاکورا" حاصل ازدواجی ناموفق است که از نبود پدر رنج می‌برد. زمانی که مادرش مجبورمی‌شود برای مدتی شهر را ترک کند، او را نزد "دائی ماجین" مرد میانسالی که همه اهالی او را دوست دارند می‌سپاردو... آنتونیو اینوکی و اری ایشیدا در فیلم سینمایی "اقاقیا" به کارگردانی جینسی تسوجی محصول سال 2009 کشور ژاپن بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "نیکلا کوچولو" محصول سال 2009 کشور فرانسه، پنجشنبه 11 اسفند ماه ساعت 13:30 درقالب برنامه تماشاخانه از شبکه تهران پخش خواهد شد. داستان فیلم درباره نیکلاس پسربچه‌ای است که با والدینش زندگی راحتی دارد. بعد از تولد برادر یکی از همکلاسی‌هایش او و دوستانش همه چیز را از چشم نوزاد تازه متولد شده می‌دانند. نیکلاس ازمیان صحبت‌های دوستانش چنین احساس می‌کند که وی هم قرار است برادر کوچکی داشته باشد و باید هر چه زودتر تا دیرنشده جلوی این اتفاق را بگیرد و گرنه والدینش او را رها می‌کنند. کادمراد و ماکزیم کودارت در "نیکلا کوچولو" به کارگردانی لورنت تیرارن بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "من پلیس نیستم" به کارگردانی فرهاد گلی و سیروس جوکار و تهیه کنندگی مهران غفوریان جمعه 12 اسفند ماه ساعت 13:30 ازشبکه تهران پخش می‌شود. داستان فیلم با بازی رضا ناجی ، سعید تهرانی ، مهران غفوریان ، علی سلیمانی ، سحر ولدبیگی ، امیر نوری و ملکه رنجبر درباره سعید سارق عتیقه است که توسط پلیس دستگیر شده و پس ازسه سال آزاد می‌شود تا همدستانش شناسایی شوند. پلیس برای زیرنظرداشتن او ازخانه برزو که روبروی محل اقامت سعید است استفاده می‎کند. خانواده برزو بسیارفضول و درعین حال ساده هستند که باعث دردسر پلیس می شوند و موقعیت های کمدی زیادی را به وجود می آورد.

فیلم سینمایی "عملیات ناممکن" جمعه 12 اسفـنـد ماه ساعت 22:30 از شبکه تهران پخش خواهد شد. "عملیات ناممکن" داستان سه سارق حرفه ای است که تصمیم می گیرند طرح یک سرقت را به رقابت بگذارند. آنها تصمیم می گیرند از اسلحه و خشونت استفاده نکنند. قبل از شروع کار، یک سارق دیگر وارد خانه یکی از آنها شده ، طرح را ربوده و آنها را مجبورمی کند تا خواسته هایش را برآورده کنند. رایان رینولدز و کریستین بوث در "عملیات ناممکن" محصول سال 2003 کشور کانادا در ژانر حادثه ای به کارگردانی ویلیام فیلیپز بازی کرده اند.

فیلم تلویزیونی "ریشه در آسمان" به کارگردانی و تهیه کنندگی بیژن شیرمرز ازتولیدات صدا و سیمای مرکز مازندران، پنجشنبه 11 اسفند ماه ساعت 23 از شبکه شما پخش می‌شود. درخلاصه داستان فیلم آمده : دکتر فرهاد امینی استاد جوان دانشگاه به دنبال تصویب پروژه ای است که مدت پنج سال برای آن زحمت کشیده است . پروژه ای برای متحول کردن محصول برنج منطقه مازندران که به بهانه مقرون به صرفه نبودن از سوی صارمی یکی از مدیران ارشد منطقه مسکوت مانده است. محمد رضا صمیمی ، پویا امینی ، مینا رحمان زاده و محسن حکیمی در "ریشه در آسمان" به ایفای نقش پرداختند.

فیلم تلویزیونی "سفری برای صفر" جمعه 12 اسفند ماه ساعت 13:30 از شبکه شما پخش خواهد شد. درخلاصه داستان فیلم آمده: صفر به تازگی به خدمت سربازی رفته است. رعنا دختر عموی او و نشان کرده اش برای ازدواج است. فرامرز پدر صفر با گودرز پدر رعنا بر سر زمین های پدری اختلاف دارد. فرامرز عقیده دارد که نباید زمین ها را به دهیاری سپرد؛ چرا که کوهیار مسئول دهیاری فردی خام و بی تجربه است. امیرمولوی ، محمود مقامی ، متین صفرپور و روژین هدایتی در این فیلم تلویزیونی به کارگردانی حسن جوانبخت و تهیه کنندگی بهزاد کهزاد از تولیدات صدا و سیمای مرکز خوزستان بازی کرده اند.

فیلم تلویزیونی "بابای اجباری" به کارگردانی عباس مرادیان و تهیه کنندگی سعید هاشمی و سعید سعید زاده پنجشنبه 11 اسفند ماه ساعت 13 ازشبکه نمایش پخش می­شود. درخلاصه داستان فیلم با بازی حمید لولایی، شیرین بینا، رابعه اسکویی، یوسف صیادی، کیانوش گرامی، امیرنوری و احمد پورمخبر آمده: حمید لولایی در نقش مرد متولی ایفای نقش می‌کند که با وجود میانسالی، مجرد است و درعین حال از ازدواج گریزان است...

انیمیشن و فیلم‌های سینمایی "فرمانروایان مقدس"، "به رنگ نارنجی"، "ارباب حلقه‌ها"، "کاسپر" و "شیر سنگی" پنجشنبه 11 اسفند ماه ساعت 15، 17 ، 19 ، 21 و 23 از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم تلویزیونی "به جامانده" به تهیه کنندگی بهادراسدی وکارگردانی جواد افشار جمعه 12 اسفند ساعت 13از شبکه نمایش پخش می‌شود. داستان درباره جوان ثروتمندی بنام رامین است که قصد دارد با کیانا ازدواج کند، در یکی از روزها رامین به صورت ناگهانی با یک ماشین تصادف می‎کند و بیهوش می‎شود، در این حال مردی نورانی که خود را نماینده ملک الموت می خواند به رامین می گوید که زمان مرگش فرا رسیده است و رامین نمی‎خواهد این مطلب را بپذیرد. برزو ارجمند، مریم کاویانی، چنگیز وثوقی، سعدی افشار، میر طاهرمظلومی، اتابک نادری ، مهوش وقاری ، سمیرا حسینی ، گیتی کعینی، سیامک اشعریون ، امیرآتشانی ، هاشم روحانی و بهارارجمند دراین فیلم تلویزیونی به ایفای نقش پرداختند .

فیلم‎های تلویزیونی و سینمایی "ماداگاسکار 2"، "ماه منیر"، "غرور جوانی"، "میدوری در آتش" و "گردباد" به ترتیب ساعت 15، 17، 19 ، 21 و 23 روز جمعه 12 اسفند ماه از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم تلویزیونی "اسب" به کارگردانی و نویسندگی بابک محمدی جمعه 12اسفند ماه ساعت 15:30 از شبکـه قرآن و معارف پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم با بازی رضا کیانیان ، افسراسدی ،بابک حمیدیان ، مریم سعادت و سیروس ابراهیم زاده آمده: مردی اسب سفید گروه تعزیه را که پیر شده خریداری می کند، تا آن را به یکی ازدوستانش بدهد، ولی زمانی که به خانه دوستش جهت تحویل دادن اسب می رود. او را پیدا نمی کند و در راه بازگشت به شکل عجیبی دچار حادثه ای می شود و اسب فرارمی کند...