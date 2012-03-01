بارش همزمان گرد و غبار و باران در ایلام/ آب و هوا گل آلود شد

به گزارش خبرنگار مهر، در عجیب ترین حالت آب و هوایی یعنی، بارش باران و گرد و غبار همزمان، پیکره شهر ایلام و طبیعت و مردم استان را گل آلود کرده است.

هنوز چاره ای از سوی مسئولان برای حل معضل گرد و غبار که بیش از شش سال است مردم استان ایلام را دچار مشکل کرده است دیده نشده است و جالب است با وزش کوچکترین باد از سمت کشور عراق گرد و غبار شروع می شود و نشان می دهد هیچ کاری در کشورهای همسایه برای حل این مشکل انجام نشده است.

اما بارش باران که طی سال جاری کمتر از سالهای قبل در استان ایلام رخ داده است، این بار همزمان با گرد و غبار طبیعت استان ایلام را کاملا گل آلود کرده است.

در حال حاضر مردم استان به دلیل این آب و هوای گل آلود از خانه بیرون نمی آیند و خانه ها انگار با خاک رنگ آمیزی شده اند، هر چند بارش باران برای زمینهای کشاورزی مفید است ولی در حال حاضر همراهی گرد و غبار با این آب وضعیت بدی را در استان برای مردم و کشاورزان به وجود آورده است.