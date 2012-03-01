ساخت لوله های طرح آبرسانی غدیر به لوله سازی اهواز سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت نیروگستر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا صبح امروز پنج شنبه در این مراسم با بیان اینکه نقش شرکت لوله سازی اهواز در طرحهای عظیم صنعتی به ویژه خط هفتم سراسری گاز انکار ناپذیر است از آمادگی این قرارگاه در سپردن خطوط مختلف طرح آبرسانی غدیر به این شرکت خبر داد.

سردار عدل هاشمی که در مراسم تبادل تفاهم نامه همکاری با شرکت لوله ساز ی اهواز سخن می گفت، تعهد و توانمندی این شرکت در تحقق طرحهای بزرگ را یادآور شده و عنوان کرد: شرکت لوله سازی اهواز در گذشته در طرحهای عظیم نفتی و گازی حضور فعالی داشته و همواره این حضور با تعهد کاری بوده که مصداق این نقش را می توان در پروژه 907 کیلومتری خط سراسری گاز مشاهده کرد و در حال حاضر نیز مجددا در حال بازیابی جایگاه قبلی خود است.



وی به کارخانه آماده بهره برداری اسپیرال در شرکت لوله ساز ی اهواز اشاره کرد و گفت: عملیات احداث این کارخانه پیشرفت خوبی داشته و قرارگاه از سپردن بخشی از پروژه های خود به ویژه طرح آبرسانی غدیر به این شرکت استقبال می کند.



مدیرعامل موسسه نیروگستر ادامه داد: این آمادگی را داریم که بخشی از مطالبات گذشته شرکت لوله سازی اهواز در پروژه خط هفتم را بپردازیم تا هر چه سریعتر این شرکت کارخانه اسپیرال خود را راه اندازی و لوله های مورد نیاز طرح آبرسانی غدیر را تامین کند.



هاشمی افزود: به تناسب راه اندازی کارخانه اسپیرال و شروع به کار تولید آن، این آمادگی را داریم که تولید لوله های فولادی مربوط به آب جنوب شرق و شهرهای غرب خوزستان از سد کوثر و همچنین پروژه شهرهای شمال شرق از سد کارون را نیز به شرکت لوله سازی اهواز بسپاریم.



وی اهمیت راه اندازی کارخانه اسپیرال در روند پیشرفت طرح عظیم آبرسانی غدیر را متذکر شد و تصریح کرد: در گذشته زمانی که ما پیشنهاد احداث این کارخانه را دادیم و از آن نیز حمایت کردیم نقش آن را در پیشبرد طرحها به ویژه پروژه های آبی و گازی پیش بینی کرده بودیم و امروز خوشبختانه شاهد این هستیم که این کارخانه در مراحل پایانی عملیات احداث است و با توجه به موقعیت جغرافیایی کارخانه و نزدیکی به طرح آبرسانی غدیر حمایت از آن از هر نظر مقرون به صرفه است.



در این مراسم مدیرعامل لوله ساز ی اهواز یکپارچگی و همدلی مجموعه مدیریت و کارکنان این شرکت را رمز موفقیت آن در عبور از چالشهای مختلف عنوان کرد و گفت : به لطف خدا و حمایت مسئولان استان و قرارگاه خاتم الانبیاء توانستیم با وجود همه تنگناهای مالی و مشکلات پیش رو، کارخانه اسپیرال را راه اندازی کنیم.



علیرضا کاظمی، نگاه دلسوزانه و جذب مشارکت کارکنان و تقویت روحیه جهادی و خودباوری را از موثرترین عوامل تحقق اهداف شرکت معرفی کرد و اظهار داشت: همه مدیران در سطح کلان کشور در تحقق یک هدف باید گام بردارند و آن هدف حفظ و جذب علاقمندی بیش از پیش به اصل نظام و ارزشهای متعالی آن است و ما نیز تمامی پیگیریها و تلاشهای خود را معطوف به تحقق این هدف ارزنده کرده ایم.

