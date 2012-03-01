ترکیب جمعیتی واجدان شرایط رای دادن در انتخابات گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع جمعیت حدود یک میلیون و 700 هزار نفری گلستان، یک میلیون و 108 هزار نفر در استان واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد حدود 119 هزار نفر رای اولی هستند.

از این تعداد، در حوزه شهرستان گمیشان 45 هزار برگه اخذ رای با رشد 10 درصدی نسبت به دوره قبل پیش بینی شده است، در شهرستان گمیشان 51 صندوق اخذ رای تعیین شده که به تفکیک در شهر گمیش تپه 12 صندوق رای (شهری) و در سیمین شهر 12 صندوق رای (شهری) مستقر می شوند.

همچنین 26 صندوق اخذ رای نیز، روستایی و یک صندوق کاملا سیار است که مسیر حرکت آن تعریف شده است

تعداد رای اولی های این شهرستان را، 860 نفر اعلام کرد

در شهرستان مینودشت نیز 62 شعبه اخذ رای در این شهرستان مهیا شده که 12 شعبه در بخش کوهسارات و 50 شعبه در بخش مرکزی مستقر می شوند.

یکهزار و 389 نفر از عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی و خدمه، دست اندرکار اجرای انتخابات در این شهرستان است.

شهرستان مینودشت در شرق استان گلستان واقع شده و 70 هزار و 700 نفر جمعیت دارد و 11 نامزد برای کسب کرسی نمایندگی در حوزه انتخابیه مینودشت، گالیکش و مراوه تپه روز جمعه با یکدیگر به رقابت می پردازند.



از جمعیت 58 هزار و 39 نفری گالیکش دو هزار و 900 نفر برای اولین بار رای می دهند و تعداد تعرفه های پیش بینی شده برای روز 12 اسفند را در این شهرستان 50 هزار عدد ذکرشد.

تعداد 60 شعبه اخذ رای در این شهرستان تعیین شده که 19 شعبه سیار است و 120 نفر جزو عوامل اجرایی و امنیتی انتخابات این شهرستان است.

در شهرستان رامیان نیز بالغ بر 50 هزار نفر واجد شرایط رای دادن وجود دارد و 85 شعبه اخذ رای آرای مردم را اخذ خواهد کرد، 26 شعبه در شهرهای رامیان، خان‎به‎بین، دلند و تاتار مستقر است و 59 حوزه هم در سطح روستاها قرار دارد.

35 هزار تعرفه برای شهرستان مراوه تپه پیش بینی شده است و 569 نفر از نیروهای انتظامی، عوامل اجرایی، بازرس و سربازرس، هیئت نظارت، نماینده فرماندار و بخشدار کار اجرای انتخابات را در فضایی سالم و رقابتی این شهرستان برعهده دارند.

این تعداد شامل 215 نفر عوامل اجرایی، 46 نفر بازرس و سربازرس، 155 نفر هیئت نظارت، 43 نماینده فرماندار و بخشدار و 110 نیروی انتظامی می شود. کرمانی اظهارداشت: 43 صندوق اخذ رای شامل شش ثابت و 37 سیار در این شهرستان تعیین شده که 23 صندوق در بخش مرکزی شهرستان و 20 صندوق در بخش مستقل گلیداغ مستقر می شود.

همچنین 81 شعبه آرای مردم شهرستان آزادشهر را در نهمین دوره انتخابات مجلس جمع آوری می کنند در بخش چشمه ساران 22 شعبه مهیا شده که 13 شعبه ثابت و 9 شعبه سیار است و در بخش مرکزی 59 شعبه تعیین شده که 44 شعبه ثابت و 15 شعبه سیار است.

یکهزار و 200 نفر اعم از نیروی انتظامی و هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی امنیت انتخابات این شهرستان را تامین می کنند.

تعداد واجدین شرایط این شهرستان در انتخابات 12 اسفند ماه حدود 61 هزار نفر اعلام شد.

در بندرترکمن نیز تعداد واجدان شرایط این شهرستان را در انتخابات 12 اسفند 48 هزار نفر است و 57 شعبه شامل 8 شعبه سیار در شهر ترکمن و بخش جدید و مستقل سیجوال آماده دریافت آرای مردم این شهرستان در روز 12 اسفند است

طبق آمار موجود در شهرستان بندرگز بیش از یکهزار و 500 نفر در این شهرستان برای اولین بار به پای صندوق های اخذ رای می روند.

50 شعبه اخذ رای شامل 48 شعبه ثابت و دو شعبه سیار در شهرستان بندرگز و نوکنده برای دریافت آرای مردم در روز 12 اسفند دایر شده است.

67 شعبه اخذ رای شامل چهار شعبه سیار روستایی و یک شعبه سیار شهری در شهرستان کردکوی مهیا شده است و از جمعیت 68 هزار نفری کردکوی 49 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات 12 اسفند است.

71 شعبه اخذ رای برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان کلاله مهیا شده است و از این تعداد 50 شعبه در بخش مرکزی و 21 شعبه در بخش پیشکمر است.

از مجموع شعب 29 شعبه در شهر و 42 شعبه اخذ رای نیز سیار است.

در شهرستان آق قلا نیز 70 هزار تعرفه برای روز انتخابات در این شهرستان پیش بینی شده است، همچنین برای نظارت و بازرسی شعب اخذ رای این شهرستان، یکهزار و 600 نفر پیش بینی شده اند.

88 شعبه اخذ رای در این شهرستان دایر شده که 65 شعبه ثابت و دو شعبه سیار است.

در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در گلستان 71 نامزد تایید صلاحیت شدند که از این تعداد یک نفر به خارج از استان منتقل شد و چهار داوطلب شامل سه نامزد رد علی آبادکتول و یک نامزد در حوزه گرگان و آق قلا انصراف داده اند.