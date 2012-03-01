پیروزی فراز قم برابر هومن سازی ماهشهر رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دو برگشت مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور شامگاه چهارشنبه با انجام هشت مسابقه همزمان در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از مهم‌ترین دیدار‌ها، تیم فوتسال فراز قم به پیروزی در خارج از خانه دست یافت.



در این مسابقه حساس که در سالن بعثت شهر ماهشهر برگزار شد، تیم فوتسال فراز قم در یکی از دیدارهای مهم خارج از خانه خود در رقابت‌های این فصل لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور، می‌ه‌مان تیم فوتسال هومن سازی ماهشهر بود که در پایان دیداری حساس با نتیجه پر گل پنج بر دو برابر میزبان خود صابح برتری و سه امتیاز شد.



تکرار پیروزی بازی رفت در مسابقه برگشت با پنج گل



تیم فوتسال فراز قم در این دیدار خارج از خانه که در حضور طرفداران تیم هومن سازی ماهشهر در سالن بعثت این شهر برگزار شد، در حالی مقابل تیم میزبان به برتری دست یافت که در بازی رفت در خانه مقابل حریف خود به برتری چهار بر دو دست یافته بود و بدین ترتیب یک پیروزی دیگر را در لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور پذیرفت.



در این دیدار تیم فوتسال فراز قم بسیار خوب و قوی ظاهر شد و در نیمه نخست با ارائه فوتسال و بازی هجومی میزبان انتهای جدولی خود تیم فوتسال هومن سازی ماهشهر را با تا آستانه شکست پیش برد تا شرایط خوبی برای کسب سه امتیاز داشته باشد.



شاگردان ابوالفضل ثانی وقتی میزبان را در موقعیتی دیدند که قصد دارد با استفاده از شرایط میزبانی به پیروزی برسد فوتسالی هجومی و تاکتیکی ارائه کردند و در نیمه دوم نیز موفق به گلزنی شدند اما تا این دیدار را با اختلاف سه گل به سود خود به پایان ببرند.



بقای فراز قم در لیگ دسته اول فوتسال



در سایر لحظات این دیدار تیم فوتسال فراز قم مقابل هومن سازی ماهشهر موقعیت‌های گل متعددی به دست آورد اما موفق به باز کردن دروازه تیم حریف نشد تا اینکه در ‌‌نهایت با کسب برتری پنج بر دو به سه امتیاز این دیدار دست پیدا کرد.



فراز قم در حالی برابر تیم فوتسال هومن سازی ماهشهر صاحب برتری شد که به سه امتیاز این مسابقه نیاز ضروری داشت تا بتواند جایگاه خود را در جدول رده‌بندی مسابقات گروه دوم لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور تثبیت کند و به این مهم نیز رسید.



فوتسالیست‌های فراز قم در حالی در این دیدار خارج از خانه خود در لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور برابر تیم فوتسال هومن سازی ماهشهر پیروز شدند که در جدول رده بندی هشت تیمی گروه دوم مرحله مقدماتی مسابقات لیگ جایگاه ششم را کسب کردند ولی از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماندند.



از این گروه تیم فوتسال گاز خوزستان به عنوان صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور شد.