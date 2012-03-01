یهودی سازی صحن "البراق" مسجدالاقصی/ اتحادیه عرب کجاست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، حماس با صدور بیانیه ای با اشاره به تلاشهای صهیونیستها برای یهودی سازی بیت المقدس اعلام کرد: مردم فلسطین با هوشیاری باید به مقابله با این طرحها و ممانعت از اجرای آنها برخیزند.

در این بیانیه آمده است: اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و سازمان علمی فرهنگی ملل متحد(یونسکو) باید در راستای توقف اقدامات نژادپرستانه صهیونیستها و تلاشهای یهودی سازی این رژیم کاری انجام دهند.

حماس با اشاره به تلاشها برای یهودی سازی صحن "البراق" آن را به مثابه دشمنی آشکار با مسجد الاقصی و اماکن مقدس اسلامی در بیت المقدس برشمرد.

شایان ذکر است که برخی منابع فلسطینی از تلاش رژیم صهیونیستی برای ایجاد دو مرکز یهودی در بیت المقدس و در نزدیکی مسجد الاقصی خبر دادند.