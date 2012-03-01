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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۹

حماس هشدار داد؛

یهودی سازی صحن "البراق" مسجدالاقصی/ اتحادیه عرب کجاست!

یهودی سازی صحن "البراق" مسجدالاقصی/ اتحادیه عرب کجاست!

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با صدور بیانیه ای درباره طرحهای یهودی سازی رژیم صهیونیستی در بیت المقدس هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، حماس با صدور بیانیه ای با اشاره به تلاشهای صهیونیستها برای یهودی سازی بیت المقدس اعلام کرد: مردم فلسطین با هوشیاری باید به مقابله با این طرحها و ممانعت از اجرای آنها برخیزند.

در این بیانیه آمده است: اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و سازمان علمی فرهنگی ملل متحد(یونسکو) باید در راستای توقف اقدامات نژادپرستانه صهیونیستها و تلاشهای یهودی سازی این رژیم کاری انجام دهند.

حماس با اشاره به تلاشها برای یهودی سازی صحن "البراق" آن را به مثابه دشمنی آشکار با مسجد الاقصی و اماکن مقدس اسلامی در بیت المقدس برشمرد.

شایان ذکر است که برخی منابع فلسطینی از تلاش رژیم صهیونیستی برای ایجاد دو مرکز یهودی در بیت المقدس و در نزدیکی مسجد الاقصی خبر دادند.

کد مطلب 1547832

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