مرکز شهرستان مانه و سملقان نیازمند توجه جدی مسئولان است

سرهنگ احمد خندانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به نزدیک شدن سفرهای نوروزی و با عنایت به اینکه شهر آشخانه مرکز این شهرستان در مسیر جاده آسیایی قرار دارد و در ایام تعطیلات نوروزی بیش از سایر ایام با مشکل ترافیک سنگین روبرو است، مکانی یابی و اختصاص محلی برای پارک خودروهای شخصی ضروری به نظر می رسد.

وی از مسئولین خواست تا مشکل پارکینگ را به عنوان ضروری ترین نیاز شهر آشخانه، مورد توجه قرارداده و زمینه رفاه و آسایش بیشتر شهروندان، مسافرین و زائرین حرم رضوی را که از این مسیرتردد می کنند فراهم آورند.

خندانی با بیان اینکه کاهش تصادفات رانندگی نیازمند فرهنگ سازی است، افزود: عدم رعایت قوانین و مقررات رانندگی علاوه بر افزایش تصادفات، موجب شده است تا معضل ترافیک نیز گسترش یابد.

فرمانده پلیس راهور شهرستان مانه و سملقان در ادامه گفت: خیابان شهید بهشتی و امام خمینی(ره) شهر آشخانه که بازار اصلی شهر در آن قراردارد، به محل پارک دائمی خودروهای کسبه و بازاریان تبدیل شده و این امر موجب شده است که شهروندان برای انجام کارهای روز مره و ضروری، محلی برای پارک اتومبیل خود پیدا نمی کنند.

خندانی اظهارداشت: این وضعیت زمینه پارک دوبله، توقف های غیر مجاز و درنهایت ترافیک و مشکل تردد خودروها را فراهم می کند.

وی تصریح کرد: خیابان های شهر آشخانه جوابگوی تردد خودروهای شخصی نیست و با مشکل نبود پارکینگ مواجه است.

وی از شهروندان و کسبه خواست برای رفاه حال خود و سایر شهروندان تلاش کنند تا با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، از بار ترافیک شهر بکاهند.

خندانی افزود: با اجرای مقررات جدید راهنمایی و رانندگی ، تخلفات رانندگی درون شهری، بیش از 10 درصد کاهش یافته است.

فرمانده پلیس راهور شهرستان مانه و سملقان گفت: براساس مقررات جدید راهنمایی و رانندگی و در راستای حفظ جان راکبان موتورسیکلت، استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران و استفاده از کمربند ایمنی برای سرنشینان خودروها الزامی است و در صورت عدم رعایت با متخلفان قاطعانه برخورد خواهد شد.