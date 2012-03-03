سالن شمشیربازی و خانه شطرنج در رباط کریم افتتاح شد

وحید رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، زمان آغاز این دو پروژه در زمینه ورزش و جوانان را ابتدای سال 89 اعلام کرد و افزود: این دو پروژه ورزشی در حاضر افتتاح شده و به بهره برداری رسیده است.

این مسئول اعتبار هزینه شده برای ساخت سالن شمشیربازی را 200 میلیون تومان عنوان و ذکر کرد: مساحت این سالن 360 متر مربع در یک طبقه است.

وی همچنین در خصوص اعتبارات هزینه شده برای خانه شطرنج عنوان کرد: برای ساخت این پروژه ورزشی 360 میلیون تومان هزینه شده است.

رجبی در رابطه با مساحت خانه شطرنج شهرستان رباط کریم افزود: این سالن ورزشی 550 متر مربع مساحت دارد که در دو طبقه ساخته شده است.

معاون فنی و عمرانی فرماندار شهرستان رباط کریم بیان کرد: فضاسازی ورزشی برای جوانان نقش بسزایی در کشف و پرورش استعدادهای این قشر جامعه دارد.

