پیش بینی ها از مشارکت بالای خراسانی ها در انتخابات خانه ملت حکایت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر نامزدهای انتخاباتی برنامه های خود را به شکل گسترده و در شهرها و روستاهای استان عرضه کردند و از طریق سخنرانی ها تلاش کردند برنامه ها و اهداف خود را ارائه دهند.

همچنین هواداران کاندیداها با برگزاری میزگردها، نشست ها و مناظره ها سعی در تبیین دیدگاه ها و تلاش های نامزدهای مورد نظر خود داشتند.

بر اساس این گزارش پیش بینی می شود جبهه متحد اصولگرا در مشهد برنده رقابت های انتخاباتی شود و در دیگر شهرهای استان ترکیبی از اصولگرایان و جبهه پایداری به خانه ملت راه پیدا می کنند و احتمال دارد چند نفر از افراد مستقل نیز راهی مجلس شوند.

شواهد حاکی است حضور چند چهره جدید در ترکیب 18 نفره بهارستانی های خراسان رضوی نیز هست.

پیروزی جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات قطعی است

مسئول جبهه متحد اصولگرایان در خراسان رضوی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افرادی که در لیست جبهه متحد اصولگرایان قرار دارند مورد اعتماد جامعه مدرسین قم و روحانیت بوده و به همین دلیل است که می توان گفت، پیروزی جبهه متحد در انتخابات قطعی است.

جواد آرین منش با بیان اینکه سایر احزاب اصولگرا نیز اقدامات و عملکرد جبهه متحد اصولگرا را مورد تائید قرار داده اند، تصریح کرد: لیست جبهه متحد اصولگرایان بر اساس خرد جمعی تهیه شده و مورد توجه تمام آحاد جامعه بوده چرا که، این لیست از تائید جامعه روحانیت دینی برخوردار بوده و مردم نیز به دلیل وجود پشتوانه دینی از آن حمایت می کنند.

وی با اشاره به تبلیغات انتخاباتی بیان کرد: جبهه متحد اصولگرایان از زمان آغاز تبلیغات رسمی مجلس شورای اسلامی به تبلیغ سالم پرداخته اند و به جای تخریب و زیر سوال بردن نامزدهای انتخاباتی برای پیروزی خود در صحنه انتخابات تلاش کرده و برنامه های خود را ارائه کرده است.

وضعیت بحرانی اقتصاد نمی تواند مردم را از مشارکت در صحنه انتخابات باز دارد

آرین منش سپس با بیان این مطلب که مردم در صحنه انتخابات با شور و شکوه فراوان حضور خواهند داشت، عنوان کرد: وضعیت بحرانی اقتصاد کشور و عملکرد ضعیف برخی از مسئولین نمی تواند مردم را از مشارکت در انتخابات بازدارد چرا که، در حال حاضر آحاد جامعه با وجود تحریم ها و تهدیدهای سخت هنوز پا برجا ایستاده اند.

عضو جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به حضور مردم ادامه داد: مردم در روز 12 اسفندماه حماسه ای دیگر خواهند آفرید و با حضور سرنوشت ساز خویش در پای صندوق های رای مشت محکمی بر دهان معاندان با نظام که امروز پشت بر ولایت فقیه کرده اند خواهند زد.

اصولگرایان بیشترین افراد حاضر در مجلس نهم هستند

وی با اشاره به اینکه اصولگرایان بیشترین افراد حاضر در مجلس نهم هستند، گفت: اقبال عمومی مردم و زمزمه های تبلیغی قبل از انتخابات نشان می دهد که اصولگرایان بیشترین افرادی هستند که در مجلس نهم حضور داشته و برای آبادانی کشور برنامه ریزی می کنند.

وی سپس با بیان اینکه نامزدهایی که به تخریب دیگران و تهمت به سایر کاندیداها روی آوردند اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند، عنوان کرد: صحنه رقابت انتخاباتی که همچون آزمون است باید سالم باشد زیرا ممکن است برای مردم این سوال ایجاد شود که آیا این نامزد برای برنامه ریزی و تصویب قوانین به مجلس می رود یا برای دردست گرفتن قدرت تمایل رفتن به خانه ملت را دارد.

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گزارش: مرضیه صاحبی