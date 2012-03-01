مجوعه اخبار کوتاه استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی استاندار ایلام با تأکید بر جایگاه انتخابات در توسعه سیاسی و اقتصادی کشور گفت: انتخابات یک ظرفیت بزرگ برای تثبیت نظام است .

عسگری افزود: حضور پررنگ مردم در پای صندوق‌های رأی، تیر خلاص بر فتنه‌ها و نقشه‌های پلید دشمنان داخلی و خارجی نظام و انقلاب است .

وی اظهار داشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی بزرگترین صحنه مردم سالاری دینی در کشوراست که ملت ایران اسلامی با مشارکت گسترده دراین صحنه بزرگ با آرمان‌های امام راحل و شهدا بار دیگر تجدید میثاق خواهند کرد .

عسکری افزود: اکنون ایران اسلامی در دنیا اقتدار و عظمت خود را نشان داده است و برای تثبیت و پایداری این اقتدار، حضور مردم در پای صندوق های رأی بسیار ضروری است .

عسگری گفت: مهمترین عامل تحقق اقتدار نظام درعرصه داخلی و بین المللی آن، حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوق های رأی است .

معاون عمرانی استاندار ایلام از پروژه ساخت تونل قلاجه بازدید کرد

معاون عمرانی استاندار ایلام به منظور بررسی روند پیشرفت پروژه ساخت تونل قلاجه و راه های دسترسی به آن، از این طرح بازدید کرد .

کرمی با اشاره به مطلوب بودن روندهای صورت گرفته در پروژه تونل قلاجه، اظهار داشت: اهمیت و نقش این طرح در توسعه منطقه و استان، افزایش فعالیت ها در اجرای برنامه های مرتبط با ساخت این تونل را دوچندان ساخته است .

وی تصریح کرد: دستگاه ها و نهادهای مرتبط، بایستی با ایجاد راهکارهای هماهنگ و متوازن فنی و تخصصی، زمینه تسریع در عملیاتی نمودن پروژه را فراهم آورند .

کرمی افزود: با توجه به ملی بودن پروژه ساخت تونل قلاجه، کندی فعالیت ها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و تمامی مجریان طرح باید همت و تلاش خود را در جهت پایبندی به تعهدات صورت گرفته انجام دهند .

تونل قلاجه به طول 3700 متر و با پیشرفت 25 درصد در حال اجرا شدن است.

برگزاری 10 نمایشگاه معرفی جاذبه‌های گردشگری در ایلام

اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام درصدد برگزاری 10 نمایشگاه معرفی جاذبه‌های گردشگری و سوغات محلی همزمان با نوروز 91 است .



سرپرست اداره‌ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: نوروز فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های ایلام به مسافران و گردشگران ورودی به استان و ترغیب آن‌ها به سفر مجدد است .



علی قاسم‌پور افزود: با توجه به اهمیت جذب گردشگر، در جلسات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری به همراه نمایشگاه اختصاصی فرش در قلعه والی ایلام پیش‌بینی شده است .



وی با بیان این که تمام تمهیدات لازم برای عرضه خدمات به گردشگران نوروزی استان اندیشیده شده است، تصریح کرد: استان ایلام به عنوان بخش مهمی از تمدن عیلام باستان دارای جاذبه‌های خاص و منحصر به فرد برای جلب گردشگر است .



این مسئول گفت: استان ایلام دارای جنگل‌های انبوه در مناطق کوهستانی ایلام، ایوان، شیروان چرداول، ملکشاهی و قسمت‌هایی از شهرستان‌های مهـران، دهلــــــــران و آبدانان است .



علی قاسم پور یادآور شد: همچنین وجود غارهای طبیعی فراوان در منطقه از جمله غار کنارتاریکه، طلسم ایوان، خفاش دهلران، انفجاری ایوان و غارهای کبوترلان زرین‌آباد بسیاری از گردشگران را به سوی خود جلب می‌کند .

آماده‌سازی فضاهای شهری ایلام در آستانه نوروز

آماده‌سازی فضاهای شهری به ویژه معابر اصلی، پیاده‌روها و پارک‌ها برای نوروز 91 در دستور کار کمیته اسکان و خدمات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام قرار دارد .



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام اظهار داشت: کمیته اسکان و خدمات با مسوولیت شهرداری و از اعضایی همچون میراث فرهنگی، هلال‌احمر، فرمانداری، آموزش و پرورش و بازرگانی تشکیل شده است .



محمد نورالهی افزود: پیش از فرارسیدن نوروز به وضعیت روشنایی شهر (پارک‌ها، کمپ‌ها و محورهای مواصلاتی) و همچنین تابلوهای معرفی مسیر، خیابان‌ها، اماکن و مراکز عمومی مهم رسیدگی خواهد شد .



وی افزود: هماهنگی‌های لازم با شرکت آب، برق، گاز و مخابرات استان به منظور آمادگی برای جلوگیری از هرگونه قطعی و خرابی و عرضه خدمات مربوط به مشترکین در ایام تعطیل صورت گرفته است .



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام ادامه داد: جمع آوری متکدیان و ساماندهی دستفروشان و عوامل سد معبر در دستور کار کمیته اسکان و خدمات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان قرار دارد .



نورالهی یادآور شد: زیباسازی شهر از جمله آذین‌بندی، نورپردازی و رنگ‌آمیزی مبلمان شهری و هماهنگی با بانک‌ها برای رفع خرابی‌ خودپرداز‌ها و تامین نقدینگی از دیگر اقدامات کمیته مذکور برای مسافران نوروزی است .

اجرای مصوبات سفر های استانی رئیس جمهور

اجرای مصوبات سفر های استانی رئیس جمهور نیازمند بررسی مجدد همراه با طراحی ساز و کارهای ویژه ای است.

استاندار ایلام در جلسه پی گیری در جلسه پی گیری مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت با بیان اینکه روی هم در 4 دور سفر هیئت دولت به استان 451 مصوبه به تصویب رسیده است گفت: اگر مصوبات سفرهای هیئت دولت به استان با بررسی مجدد به بخش های مختلف اقتصادی ، عمرانی فرهنگی و اجتماعی دسته بندی شود ، نظارت ها بیشتر و مصوبات سریعتر اجرا خواهند شد.

اعلایی افزود: برخی از مصوبات برای اجرا نیاز کند رایزنی های بیشتر مدیران دستگاههای اجرایی با وزیران و معاونان است که در این زمینه هم ساز و کارهای ویژه ای پیش بینی نشده است.

آغاز برداشت گل نرگس در آبدانان

شهرستان آبدانان یکی از مناطق مستعد برای کشت گل نرگس است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان با اشاره به آغاز برداشت گل نرگس گفت : در سال زراعی جاری 25 هکتار از مزارع این شهرستان به زیر کشت گل نرگس رفته است.

پیری پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت یک میلیون شاخه گل نرگس از این مزارع برداشت شود.

وی ارزش اقتصادی این تعداد گل نرگس را حدود یک میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیر جهاد کشاورزی آبدانان گفت: برداشت گل نرگس امسال به علت کاهش نزولات آسمانی در مقایسه با سال زراعی گذشته 60 درصد کاهش نشان می دهد.

تاکید نماینده ولی فقیه برای حفظ و حراست از منابع طبیعی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت برای حفظ و حراست از منابع طبیعی خدادادی استان ایلام باید تمام تلاش خود را بکار گیریم.

حجت الاسلام لطفی در دیدار با تعدادی از مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان این مطلب افزود: استان ایلام نگین زاگرس است و حفاظت از منابع طبیعی و خدادادی آن ضرورت عقل و شرع است.

امام جمعه ایلام با اشاره به حضور مردم استان در دامان طبیعت به ویژه در ایام نوروز گفت: با فرهنگ سازی و برنامه ریزی مناسب بگونه ای عمل شود که مردم به صورت خود جوش حافظ و نگهبان طبیعت استان باشند.

در ابتدای این دیدار بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی میرزایی سرپرست منابع طبیعی و شاه مرادی مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان با ارائه گزارشهایی بر توسعه فضای سبز کاشت نهال حفاظت از طرح های مرتع داری و آبخیز داری ، آموزش و توسعه و ترویج فرهنگ جهادی تاکید کردند.

برگزاری مسابقات کشتی آزاد در شهرستان دره شهر

یک دوره مسابقه کشتی آزاد در شهرستان دره شهر برگزار شد.

در این رقابت ورزشی 6 کشتی گیر آزاد کار در 20 وزن با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم دره شهر با 110 امتیاز قهرمان مسابقات شد.

حل مشکل آب آشامیدنی شهرستان ایوان

استاندار ایلام اعلام کرد : مشکل آب آشامیدنی مردم شهرستان ایوان مرتفع می شود.

اعلایی در جلسه بررسی مشکلات آب پالایشگاه گاز استان با بیان اینکه شهرستان ایوان به علت خشکسالی سالهای اخیر با کمبود آب مواجه شده است افزود: تا بهره برداری از چشمه های آب سیاهگل به صورت موقت آب این شهرستان از منابع آب پالایشگاه گاز تامین می شود.