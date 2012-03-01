انتخابات از جلوه های مهم مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا افزود: از جلوه های مهم مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، برگزاری انتخابات متعدد برای انتخابات مسئولین نظام اسلامی توسط مردم است.

وی با اشاره به اینکه یکی از انتخابات های مهم کشورمان یعنی انتخابات مجلس نهم قرار است در 12 اسفند امسال برگزار شود اظهار داشت: علاوه بر اهمیت ذاتی مجلس و لزوم انتخاب افراد شایسته برای حضور در مجلس، این مقطع زمانی از جمهوری اسلامی، شرایط خاصی دارد که اهمیت این انتخابات را دو چندان می کند.

روحانی نیا گفت: روحانیون و علما در هدایت مردمی برای مشارکت گسترده و انتخاب اصلح نقش کلیدی بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه روحانیون و علما در انقلاب اسلامی که با روشنگری و هدایتگری خود توانستند مردم را در مسیر اسلام و دین حق هدایت کنند افزود: در انتخابات مجلس نهم نیز حضور علما و روحانیون در صف اول هدایت مردم نقش کلیدی داشته و مسیر مشارکت و انتخابی مطمئن را آماده می سازد.

وی ادامه داد: حضور و مشارکت در انتخابات به عنوان یک تکلیف، انتخاب اصلح نیز مطرح است و روحانیون می توانند با آگاه سازی مردمی در زمینه لزوم مشارکت و حضور و نیز انتخاب اصلح را به مردم گوشزد می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی هدایتگری و آگاه سازی مردم برای انتخابی مطمئن از سوی علما و روحانیون را از وظایفی برشمرد که جامعه روحانیت بر عهده دارد و افزود: در عرصه های خطر و بحران این روحانیون بودند که در صف اول در برابر استبداد و طاغوت ایستادند و نمادی از مقاومت و آزادگی اسلامی را به نمایش گذاشتند.

وی در پایان تصریح کرد: حضور تشکل های دینی همچون هیئات مذهبی، انجمن های اسلامی و فعالان فرهنگی مساجد در خلق حماسه حضور بسیار موثر خواهد بود.