انتخابات، پیوستگی مردم با انقلاب و نماد اقتدار کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله زین العابدین قربانی و مهدی سعادتی در این پیام مشترک آورده اند: شرکت در انتخابات حقی است که قانون اساسی برای آحاد مردم تعیین و این از مهمترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است.

همچنین در این پیام آمده است: انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، بیانگر حمایت آنان از این نظام مقدس می باشد.

نماینده ولی فقیه و استاندار گیلان اظهارداشتند: انتخابات خوب و سالم خنثی کننده توطئه ها و مایه حفظ و تقویت نظام خواهد بود.

در این پیام آورده شده است: همانگونه که در 22 بهمن ماه سال جاری مردم گیلان زمین، با حضور پرشور خود برای دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب، امام، شهدا و مقام معظم رهبری به میدان آمدند، اهمیت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز کمتر از 22 بهمن نیست و مردم با بصیرت استان با حضور دشمن شکن خود مشت محکمی بردهان دشمنان انقلاب اسلامی خواهند زد.

آیت الله قربانی و سعادتی ادامه دادند: با توجه به بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا و با توجه به پیروزی اسلامگرایان، حضور حداکثری مردم در انتخابات و حفظ ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی می تواند باعث دلگرمی جنبش های اسلامی در منطقه و نقطه عطفی در ادامه رسالت خطیر آنان باشد.

در این پیام مشترک تاکید شده است: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم به لحاظ حضور گسترده و نیز درنحوه برگزاری و سلامت انتخابات از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که نخستین انتخابات بعداز فتنه سال 88 است.

نماینده مقام معظم رهبری و استاندار گیلان افزودند: انتخابات مظهر حضور مردم، مظهر احقاق حق و نماد توانایی و اقتدار ملی کشور است.

در این پیام آمده است: به فرموده مقام معظم رهبری حضور در انتخابات یکی از مستحکم ترین وسیله هایی است که ملت می تواند آن را مثل یک زره پولادین در مقابل خود و در مقابل حمله دشمنان و سوء نیت و بددلی مستکبران و دخالت کنندگان نگه دارد.

آیت الله قربانی و سعادتی در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از تمامی مردم شریف و ولایتمدار استان گیلان دعوت کردند تا با حضور حماسی و پرشور خویش درپای صندوق های اخذ رای، برگ زرین دیگری را برافتخارات خود افزوده و با آرمانهای امام راحل شهدای هشت سال دفاع مقدس و مقام معظم رهبری تجدید پیمانی دوباره بندند.