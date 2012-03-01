برگزاری جشن بصیرت انتخاباتی در مدارس/ برپایی 61 شعبه اخذ رای در بشرویه و فردوس

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان ‌جنوبی از برگزاری جشن نیکوکاری از 17 تا 19 اسفند ماه در سطح استان خبر داد.

محمد اکبری اظهار داشت: جلسه مشترک عوامل برگزار کننده جشن نیکوکاری به منظور نحوه همکاری، تعامل و چگونگی اجرای مراسم با حضور اعضای حقوقی این ستاد تشکیل شد.

وی از همکاری دستگاه‌های برگزار کننده در این جشن قدردانی کرد و گفت: رسیدگی به مشکلات 32 هزار خانوار تحت حمایت و قریب به پنج هزار یتیم و 25 هزار دانش ‌آموز نیازمند استان در آستانه سال نو، ترویج روحیه نوع‌ دوستی و فرهنگ انفاق و ایثار، بهره‌ گیری از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان در مدارس و تقویت شبکه‌ های مردمی امداد از اهداف این جشن است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌ جنوبی به بیست و دومین سال برگزاری جشن نیکوکاری در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: امسال این جشن طی 3 روز از چهارشنبه 17 اسفند تا جمعه 19 اسفندماه همزمان با سراسر کشور با شعار سیره نبوی، احسان علوی، جهاد اقتصادی در سطح مدارس، پایگاه‌ها و مصلاهای نماز جمعه استان برگزار می ‌شود.

برپایی 61 شعبه اخذ رای در بشرویه و فردوس

فرماندار بشرویه در همایش و کارگاه آموزشی عوامل اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان با بیان این مطلب گفت: ملت ایران در 33 سال از عمر پیروزی انقلاب اسلامی 29 انتخابات برگزار کرده و اینک در آستانه سی امین انتخابات نیز آماده خلق حماسه ای دیگر است.

پورسلطانی افزود: برای برگزاری انتخابات در این شهرستان 25 شعبه اخذ رأی پیش بینی شده که از این تعداد 7 شعبه در بخش ارسک و مابقی در مرکز شهرستان و بخش مرکزی فعالیت خواهند کرد.

فرماندار فردوس نیز در جلسه توجیهی نمایندگان فرماندار بر دقت و سلامت انتخابات تأکید کرد و افزود: نمایندگان فرماندار باید هرگونه مورد خلاف قانون را در اسرع وقت بررسی و رفع کنند.

عباس اقبال همچنین از وجود 36 شعبه اخذ رأی در فردوس خبر داد و افزود: 750 نفر عوامل اجرایی و نظارتی برگزاری انتخابات در این شهرستان را بر عهده دارند.

جشن بصیرت انتخاباتی در مدارس خراسان جنوبی برگزار شد

به ابتکار اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان خراسان جنوبی،جشن بصیرت انتخاباتی به طور همزمان در مدارس خراسان جنوبی برگزار شد.

این مراسم به در دبیرستان دخترانه بلال حبشی و هنرستان پسرانه ابوذر شهرستان بیرجند به صورت نمادین برگزار شد.

مسئول انجمن اسلامی خواهران مدارس بیرجند گفت: جنبش انتخاباتی بصیرت ویژه دانش آموزانی است که به دلیل صغر سن، نمی توانند در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.

زهرا سرچاهی افزود: بر این اساس برای آنکه فضای انتخاباتی نمادینی برای دانش آموزان فراهم کرده باشیم، روز گذشته جلسه شرکت در انتخابات به منظور رای دادن به "خصلتهای انسانی" تدارک دیده ایم.

وی با بیان اینکه این خصلتها هفت مورد در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: پیروی از ولایت، بصیرت، بر طرف کردن نیازهای روزمره، صداقت، اعتقاد به مبانی اسلام با تحقیق، انتقاد پذیری و احترام به دیگران از جمله این خصلت ها است.

سرچاهی افزود: این طرح در 23 دبیرستان دخترانه و دو دبیرستان و هنرستان پسرانه و در سایر شهرهای استان برگزار شده است.

اعلام آمادگی منابع طبیعی در خدمات دهی به موقوفات و بقاع متبرکه استان

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی در خدمات دهی به موقوفات و بقاع متبرکه استان اعلام آمادگی کرد.

حبیب الله شریفی در نشست صمیمی با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: اطلاع رسانی مطلوب و واقعی در عرصه موقوفات می تواند بسیاری از مسائل پیش رو اداره اوقاف را حل کند.

وی افزود: وظیفه همه ارگانها و نهادها همکاری با مجموعه اوقاف است چرا که مجموعه اوقاف متعلق به همه مردم است و در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) گام بر می دارد.

شریفی گفت: اداره کل منابع طبیعی از سویی می تواند در باب توسعه حریم امن امامزادگان استان به اوقاف کمک کند و زمین هایی را جهت توسعه حرم امامزادگان به اداره کل اوقاف استان واگذار کند.

وی با اشاره به هفته منابع طبیعی گفت: از برنامه های این اداره کل در هفته منابع طبیعی درختکاری در جوار امن امامزادگان است که با هماهنگی و توافق صورت گرفته یک روز از هفته منابع طبیعی به بقاع متبرکه اختصاص دارد.

در ادامه مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه منابع طبیعی استان گفت: مجموعه اوقاف مجموعه ای است که در راستای احیا موقوفات و عمران و آبادانی بقاع متبرکه گام بر می دارد.

حجت الاسلام گرایلی افزود: سرمایه گذاری موقوفات و عمران موقوفات مخروبه از اولویت های این سازمان است چرا که تا عین موقوفه حفظ نشود اجرای نیت واقف با مشکل مواجه خواهد شد.