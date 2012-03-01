  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

کسب تقدیرنامه دو ستاره تعهد به تعالی سازمانی توسط آب منطقه ای آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر : شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی به عنوان اولین شرکت آب منطقه ای کشور موفق به کسب تقدیرنامه دو ستاره گواهی تعهد به تعالی سازمانی از موسسه مطالعات بهره وری و تعالی سازمانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان هاشمی با تبریک موفقیت اخیر به کارکنان سختکوش این شرکت، از استقرار سامانه های نظام پیشنهادها، گروه های کیفی، WEB GIS، مهندسی ارزش ، مدیریت پروژه و سامانه IMS به عنوان مهمترین تجارب مدیریتی این شرکت یاد کرد.

وی همچنین مهمترین ارزش های این شرکت را توجه به کار گروهی، روزآمدی و نوآوری، جلب رضایت و اعتماد ارباب رجوع، توجه به مسئولیت های اجتماعی ، توجه به سلامت اداری و اخلاقی و پاسخ گویی دقیق و شفاف به ذینفعان برشمرد.
 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی افزود: این شرکت اهتمام به اصل توسعه پایدار و ملاحظات زیست محیطی را سرلوحه ماموریت های خود قرار داده است.
 
وی اظهار امیدواری کرد این شرکت با تکیه بر مدیران و کارکنان توانمند و متعهد و بهره گیری از تجارب ارزشمند و تکنولوژی های نوین به سازمانی دوراندیش و پویا در عرصه مدیریت جامع منابع آب تبدیل شود.
 
بر اساس این گزارش شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در سال 1388 نیز از موسسه مطالعات بهره وری و تعالی سازمانی گواهی تعهد به تعالی نیز اخذ نموده بود.
 
یادآور می شود مراسم اعطای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی همه ساله از سوی موسسه مطالعات بهره وری و تعالی سازمانی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود و نتایج ارزیابی بنگاه های خصوصی و دولتی داوطلب در سطوح مختلف از جمله گواهی تعهد به تعالی، تقدیر نامه دو، سه و چهار ستاره، تندیس بلورین، سیمین و زرین اعلام می شود.
کد مطلب 1547840

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها