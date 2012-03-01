23 صندوق آرای بخش کهک را جمع آوری می کنند

علیرضا گلچین پور در گفتگو با خبرنگار، انتخابات را مظهر اقتدار کشور دانست و افزود: انتخابات موجب پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی می‌شودٰ که در همین راستا مسئولین و مردم بخش کهک با تعامل و همدلی در صدد برگزاری انتخاباتی باشکوه هستند.



علیرضا گلچین پوربه حضور مردم بخش کهک در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و گفت: این حضور آگاهانه ۱۲ اسفند پای صندوق‌های رای نیز تکرار خواهد شد و مردم این بخش با حضور گسترده بار دیگر ولایت مداری و پایبندی به اهداف جمهوری اسلامی را نشان داده و خط بطلانی بر تمام توطئه و فتنه‌های دشمنان خواهند کشید.



وی از تدارک ۲۳ شعبه اخذ رای به طور سیار و ثابت در بخش کهک خبر داد واظهار داشت: از این تعداد ۱۸ شعبه ثابت و ۵ شعبه سیار می‌باشد که شامل ۳ شعبه در شهر کهک و ۲۰ شعبه در روستاهای بخش است.



گلچین‌پور تعداد ناظرین شعب اخذ رای در بخش کهک را ۶۹ نفر اعلام کرد و گفت: در هر شعبه اخذ رای ۵ نفر به عنوان اعضای صندوقٰ سه اپراتورٰ رئیس و نائب رئیسٰ یک نفرنماینده بخشدارٰ سه نفر به عنوان هیئت نظارتٰ یک بازرس و سه نفر از نیروی انتظامی فعالیت می‌کنند.



سرپرست بخشداری کهک در پایان افزود: تمام بسترهای لازم برای حضور گسترده مردم بخش کهک درانتخابات آماده شده و مردم این بخش می‌توانند در کمال آرامش و امنیت در انتخابات شرکت کنند.