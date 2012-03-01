هدف اصلی دشمن به چالش کشاندن انتخابات ایران است

حجت الاسلام جعفر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی یکی از مهم ترین و حساس ترین انتخابات در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: در این برهه از زمان به دلایلی از جمله فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 آرایش های سابق سیاسی کشور به هم ریخته و جریان های جدیدی صورت بندی شده این دوره از انتخابات از اهمیت فوق العاده ای

برخوردار است.

امام جمعه ابهر با اشاره به اینکه از سوی دیگر دشمن با تمام تلاش سعی دارد فضای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به چالش بکشاند افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت این انتخابات، مردم بزرگ ایران باید همانند دوره های قبل با صفوف به هم فشرده در این امتحان بزرگ شرکت کنند.

وی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران سالهاست کانون توجهات جهانی شده و این توجه در آستانه اتفاقات بزرگی که قرار است در کشور رخ دهد بیشتر می شود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ابهر گفت: امروز مردم وظیفه دارند عاشقانه و عاقلانه در صحنه انتخابات حضور یابند و اعتقاد خود را به اسلام ناب و ولایت فقیه و احکام اسلامی نشان دهند.

وی داشتن بینش و آگاهی سیاسی مسئولان را یک امر ضروری و مهم دانست و گفت: داشتن تخصص و کارایی اجرایی به تنهایی کافی نیست بلکه مسئولان باید با افزایش بینش و آگاهی خود مقلوب و فریفته دشمنان نشوند و جامعه را به بالاترین درجه کمال هدایت کنند.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به اینکه امروز آرایش های سیاسی در کشور به هم ریخته است، تصریح کرد: مردم نباید کسانی را به عنوان نماینده انتخاب کنند که وابسته به جریان فتنه و با قضیه انحراف ارتباط داشته باشند.

وی با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اصل انتخابات در ایران حرکتی نمایشی نیست، افزود: انتخابات سرمایه گذاری ملت در جهت تداوم آرمان های ایران اسلامی است.

امام جمعه شهرستان ابهر گفت: امیدواریم ملت ایران همانند دوره های گذشته در این امتحان پیش رو نیز پیروز شوند و قلب رهبر را خوشحال کنند.