ماموریت افغانستان سال 2014 پایان می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ای بی سی، "باراک اوباما" گفت: ماموریت نظامیان آمریکایی در افغانستان در پایان سال 2014 به پایان خواهد رسید.

وی افزود: من مطمئن هستم که ما می توانیم مطابق طرح عمل کنیم و سربازانمان را در پایان سال 2014 از افغانستان خارج کنیم و بدون شک افغانی ها همانند عراقی ها خود می تواند امنیت کشورشان را برقرار کنند.

شایان ذکر است این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حالی بیان می شود که افغانستان پس از هتاکی نظامیان آمریکایی به قرآن شاهد خشم گسترده علیه اشغالگران آمریکایی است.