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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۸

اوباما:

ماموریت افغانستان سال 2014 پایان می یابد

ماموریت افغانستان سال 2014 پایان می یابد

رئیس جمهوری آمریکا از خروج نظامیان این کشور در پایان سال 2014 از افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ای بی سی، "باراک اوباما" گفت: ماموریت نظامیان آمریکایی در افغانستان در پایان سال 2014 به پایان خواهد رسید.

وی افزود: من مطمئن هستم که ما می توانیم مطابق طرح عمل کنیم و سربازانمان را در پایان سال 2014 از افغانستان خارج کنیم و بدون شک افغانی ها همانند عراقی ها خود می تواند امنیت کشورشان را برقرار کنند.

شایان ذکر است این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حالی بیان می شود که افغانستان پس از هتاکی نظامیان آمریکایی به قرآن شاهد خشم گسترده علیه اشغالگران آمریکایی است.

کد مطلب 1547844

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