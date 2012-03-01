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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۶

پرویز مظلومی:

حضور ورزشکاران در انتخابات تاثیرگذار است/ باید به سرنوشت‌مان حساس باشیم

حضور ورزشکاران در انتخابات تاثیرگذار است/ باید به سرنوشت‌مان حساس باشیم

سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: ورزشکاران هم مثل تمامی اقشار جامعه روز جمعه در تعیین سرنوشت خود حضور فعالی خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی با اشاره به انتخابات روز جمعه مجلس شورای اسلامی گفت: اطمینان دارم همه ورزشکاران که به سرنوشت آینده خود اهمیت می دهند همگام با سایر اقشار جامعه در پای صندوق های رای حضور پیدا خواهند کرد تا به گزینه های مورد تاییدشان رای بدهند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال انتخابات را تعیین سرنوشت ملت ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: همه مردم ایران اهمیت حضور در انتخابات مجلس را می دانند چرا که نسبت به سرنوشت آینده خود حساس هستند و می دانند که برای سربلندی ایران باید در انتخابات حضوری پررنگ و موثر داشته باشند.

مظلومی افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی روی اقتصاد، ورزش، سیاست و همه موارد دیگر ایران تاثیرخواهد گذاشت و وظیفه هر ایرانی است که برای مشخص کردن آینده اش در این انتخابات حضور داشته باشد. ورزشکاران و بازیکنان فوتبال نیز همگام با سایر ملت ایران در این انتخابات حضور خواهند داشت.

کد مطلب 1547846

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