گرد و غبار کردستان را فراگرفت/ میزان دید در سقز به 600 متر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، موج جدید ریزگردهای عربی از ساعات پایانی چهارشنبه شب وارد استان کردستان شده است و با توجه به شرایط فعلی هر لحظه بر میزان گرد و غبار در سراسر استان افزوده می شود و پیش بینی هواشناسی استان حاکی است که این روند تا روز جمعه ادامه دارد.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هر وقتی که در کشور عراق شرایط جوی ناپایدار شده و وزش باد آغاز شود پیش بینی افزایش گرد و غبار در استان کردستان صورت می گیرد که این بار نیز با توجه به وزش باد در کشور عراق طی یکی دو روز گذشته بار دیگر آسمان کردستان غبار آلود شده است.

محمد طالب حیدری ادامه داد: از شب گذشته تاکنون ورود گرد و غبار به آسمان استان کردستان آغاز شده است و این وضعیت هم اکنون سراسر استان را فراگرفته است که البته وضعیت گرد و غبار در بخش های جنوبی استان بیش از سایر نقاط است.

وی گفت: پیش بینی می شود که این گرد و غبار تا فردا بعد از ظهر در استان کردستان ادامه داشته باشد ولی از بعد از ظهر جمعه و با توجه به افزایش بارش های برف و باران در استان از میزان آلودگی ها کاسته می شود و هوای استان تحت تاثیر سیستم بارشی قرار می گیرد.

وضعیت گرد و غبار در سنندج صبح پنج شنبه



مدیر کل هواشناسی استان کردستان اظهار داشت: هم اکنون استان کردستان تحت تاثیر سیستم بارشی قرار گرفته است که بارش ها در بعضی از شهرستان ها آغاز شده ولی تاکنون بارشی در سنندج نداشته ایم و به همین دلیل میزان آلودگی در سنندج بیش از سایر مناطق استان کردستان است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی و بارش های صورت گرفته در این استان عنوان کرد: بیشترین میزان گرد و غبار هم اکنون مربوط به بخش های جنوبی و مرکزی استان کردستان است به گونه ای که بر اساس گزارش های ثبت شده هم اکنون میزان دید در شهر سقز به کمتر از 600 متر کاهش پیدا کرده است که البته همزمان با این آلودگی بارش برف نیز در این شهرستان گزارش شده است.

بهرام چاره خواه افزود: هم اکنون میزان دید در شهر بانه حدود هزار و 500 متر همراه با بارش خفیف برف گزارش شده است و میزان دید در شهر سنندج مرکز استان کردستان حدود سه هزار و 500 متر است و بارشی هم تاکنون صورت نگرفته است و بارش های پراکنده نیز خفیف بوده است.

وضعیت گرد و غبار در سنندج صبح پنج شنبه

وی عنوان کرد: در مریوان میزان دید حدود دو هزار متر همراه با بارش برف گزارش شده است و این وضعیت در شهر بیجار و قروه بدون بارش به حدود هشت هزار متر کاهش پیدا کرده است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کردستان یادآور شد: شرایط فعلی آلودگی و گرد و غبار در استان کردستان تا روز جمعه ادامه دارد ولی از روز شنبه از شدت آلودگی ها کاسته می شود.

در حال حاضر بارش های خفیفی در شهر سنندج نیز آغاز شده است که شدت بارشها به گونه ای است که تاثیری در کاهش آلودگی ها ندارد و هوای این شهر کماکان آلوده است.