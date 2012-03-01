6 داوطلب نمایندگی انتخابات مجلس نهم در گیلان انصراف دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، کبری مهرورز با اشاره به اینکه حضور حداکثری در پای صندوق های رای موجب اقتدار نظام می شود، افزود: نعمت الله علی نیا مریان، میررحیم الله میرکاظمی و سید شفیع شفیعی شالکه از حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال، عسگر صیاد نعمتیان از حوزه انتخابیه بندرانزلی، علینقی فرحمند بندری از حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه و مهدی رمضانی درویشی از رشت از حضور در انتخابات انصراف دادند.

وی همچنین اظهارداشت: پیش از این حمیدرضا وزیری از لاهیجان و مجید نیکخوی نیز از تالش انصراف داده بودند.

جانشین رئیس ستاد انتخابات گیلان با بیان اینکه 120 نفر در گیلان تائید صلاحیت شدند، گفت: از این تعداد هشت نفر انصراف دادند و یک نفر به حوزه انتخابیه تهران منتقل شد که با این حساب 111 نفر در دوازدهم اسفند برای کسب 13 کرسی نمایندگی مجلس نهم در گیلان با هم رقابت می کنند.

وی افزود: بیشترین کاندیدای این دوره از انتخابات در رشت با 22 نفر و کمترین کاندیدا نیز در بندرانزلی با سه نفر است.

مهرورزاظهارداشت: در این دوره 30 هزار نفر از عوامل اجرایی، بازرسی، امنیتی و نظارتی در روند برگزاری انتخابات مشارکت دارند.

وی ادامه داد: ازدو هزار و 442 شعبه ی اخذ رای استان دو هزار و 88 شعبه ثابت و 354 شعبه نیز سیار است.

جانشین رئیس ستاد انتخابات گیلان با بیان اینکه یک میلیون 647 هزار نفر در گیلان معادل 66 درصد جمعیت استان واجد شرایط رای هستند، یادآورشد: از این تعداد 90 هزار و 284 نفر رای اولی هستند.