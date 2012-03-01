دعوت احزاب، تشکل های سیاسی و مجموعه های اداری آذربایجان شرقی برای حضور در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر ، اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در بیانیه خود خواستار مشارکت گسترده جوانان، جامعه ورزشی، هیئتهای ورزشی، ادارات ورزش و جوانان شهرستانها، قهرمانان، پیشکسوتان و ورزشکاران در انتخابات مجلس نهم شد.

در این بیانیه می خوانیم: اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی بر کسی پوشیده نیست، جایگاه مجلس در نظام مردم سالاری دینی ما جایگاه ویژه‌ای است و امروز که به فرموده امام خامنه‌ای (مدضله العالی) ایران اسلامی مادر بیداری اسلامی در جهان است حضور معنی دار و پرشور شما در همه میادینی که نیاز به همگرایی و وحدت است، درسی است برای ملت‌ها در دیگر بلاد اسلامی. ایران، امروز مدرسه‌ای است بزرگ که باید جهانیان از آن الگو بگیرند و در این مدرسه عشق درس وفاق و همدلی و ایمان عمیق و خالص با خالق هستی بیاموزند.

هنرمندان، اصناف، سرمایه گذاران، استادان، معماران و دیگر متولیان و دست اندرکاران صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان، آمادگی خود را برای حضور گسترده و پر رنگ در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای اعلام کردند.

در این بیانیه آورده اند: تمام هنرمندان، متولیان و دست اندرکاران صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان مانند همیشه با حضور گسترده و پر رنگ خود در پای صندوق های رای بار دیگر اثبات خواهند کرد که مردم آرمان های خود با بنیانگذار انقلاب و رهبر انقلاب اسلامی را فراموش نخواهند کرد.

اتحادیه دامداران استان آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیه ای مردم را به حضور فعال در آزمون انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفندماه فراخواند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه ارائه تز دموکراتیک از دموکراسی تحت عنوان مردم سالاری دینی و انتخاب آزاد در جمهوری اسلامی ایران سبب بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه ، آفریقا و دنیای غرب شده ، آمده است: بدون شک پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاثیر بسیار شگرف و عمیقی در تحولات منطقه ایفا کرده است ؛ چرا که کشورهای منطقه و دنیا به ایران نگاه کرده و می بینند که مردم چطور برای ملت خود توانسته اند تصمیم بگیرند و نمایندگان خود را به مجلس بفرستند یا حتی رئیس جمهور مدنظر خود را انتخاب کنند و اینطور نیست که یک درصدبرای 99 درصد مردم تصمیم بگیرد.

حزب موتلفه اسلامی آذربایجان شرقی هم با صدور بیانیه ای خواستار حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای شد.

در این بیانیه نوشته شده است دشمنان اسلام به هر نحو ممکن سعی در کاهش مشارکت عموم مردم در این انتخابات دارند اما به یاری خداوند در 12 اسفند خروش مردم همیشه بیدار ایران اسلامی همچون سیل بنیان کن ، کاخ آرزوهای آنان را در خود فرو خواهد برد و آنچه به جای خواهد ماند بار دیگر شکوه و عظمت ملت ایران و اقتدار دوباره اسلام در جهان است.