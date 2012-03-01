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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۳

اختصاصی مهر/

گرد و غبار شهرستان قصرشیرین را فرا گرفت

گرد و غبار شهرستان قصرشیرین را فرا گرفت

قصرشیرین - خبرگزاری مهر: با ورود سامانه گرد و غبار از عراق هم اکنون گرد و غبار شهرستان قصرشیرین را فرا گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه ای از گرد و غبار از شب گذشته به شهرستان مرزی قصرشیرین، هم اکنون دید افقی در این شهرستان به کمتر از 500 متر رسیده است.

این آلودگی به حدی است که حتی بارش باران امروز صبح نتوانست از میزان این آلودگی ها بکاهد.

مسئولان هواشناسی استان کرمانشاه ماندگاری این پدیده را برای شهرستان قصرشیرین تا اوایل هفته آینده تخمین زده اند.

این گرد و غبار نتیجه طوفانهای شن در بیابانهای شمال کشور عراق است که بعد از چند روز از مرزهای غربی وارد کشور ایران می شوند.

پزشکان به افراد مسن، کودکان و بیماران قلبی و آسمی در این شهرستان هشدار داده اند که از ورود به فضای باز و آزاد خودداری کنند.

براساس این گزارش، هم اکنون میزان دید در این شهرستان 9500 متر کمتر از حد طبیعی یک هوای سالم و پاک است.
 

کد مطلب 1547850

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